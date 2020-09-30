Трамп під час дебатів дорікнув Байдена через Україну
У США відбулися перші очні дебати кандидатів у президенти
Трамп пригадав Байдену роботу його сина в Україні
Нинішній голова держави заявив, що той заробив "цілий корупційний стан"
Під час передвиборних дебатів нинішній глава США Дональд Трамп заявив, що син його опонента Джо Байдена під час роботи в Україні заробив "цілий корупційний стан".
Трамп мав на увазі роботу в фірмі Burisma. Про це OBOZREVATEL стало відомо з прямої трансляції дебатів (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Претензіями в сторону Байдена Трамп відреагував на критику щодо недекларування його доходів. На що Байден відповів, що це абсолютна неправда.
"Я пишаюся своїм сином", – сказав Байден.
При цьому кандидат у президенти США назвав нинішнього голову Білого дому маріонеткою президента Росії Володимира Путіна.
"Я зустрічався віч-на-віч з Путіним і твердо заявляв йому, що ми не будемо приймати його безглуздостей. Він є маріонеткою Путіна", – заявив Байден.
Він аргументував свою позицію тим, що Трамп досі не відреагував на інформацію про російські спецпідрозділи які, за повідомленнями ЗМІ, пропонували пов'язаним з Талібаном бойовикам винагороду за вбивство американських солдатів.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, кандидат від демократів на президентських виборах США Джо Байден і нинішній американський глава Дональд Трамп влаштували перепалку на перших очних дебатах.