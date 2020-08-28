Трамп офіційно став кандидатом в президенти США і порівняв себе з Лінкольном

Дональд Трамп офіційно став кандидатом в президенти США.

Чинний президент США Дональд Трамп офіційно дав згоду балотуватися на другий термін на посту глави держави від Республіканської партії.

Про це він заявив в завершальний день роботи з'їзду республіканців, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я пишаюся вашою довірою і тим, що ви висунули мене на пост президента на наступні чотири роки. Я приймаю цю пропозицію", – сказав президент.

У своїй програмній промові Трамп порівняв себе з 16-м президентом США, визволителем американських рабів Авраамом Лінкольном, повідомляють РИА Новости.

Трамп вважає, що зробив для афроамериканців "більше, ніж будь-який президент, починаючи з Авраама Лінкольна".

"Я зробив для афроамериканського співтовариства більше, ніж Джо Байден за 47 років. Коли я буду переобраний, буде ще краще", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден пообіцяв Україні смертоносну зброю в разі своєї перемоги на президентських виборах.

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