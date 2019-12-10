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10 грудня • оновлено в 09:05
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"Трамп не лох": нардеп оцінив ідею Зеленського щодо Криму

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Україна може заручитися підтримкою президента США Дональда Трампа в питанні повернення анексованого Криму, якщо чітко позначить свій план дій щодо півострова.

Про це в ефірі ObozTV заявив депутат Верховної Ради від "Європейської солідарності" Ахтем Чийгоз, оцінюючи намір президента України Володимира Зеленського залучити Вашингтон до переговорів щодо Криму.

"Якщо президент має чітку позицію і знає, що за ним Україна, яка ніколи нікому не пробачить захоплені території, він буде говорити – мені плювати, що там вважає Путін і тим більше його шавки", – заявив депутат.

На його думку, Зеленський повинен "чітко позиціонувати принципи, як ми будемо рухатися як держава в цьому питанні, тоді і Трамп приєднається, нікуди не дінеться".

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При цьому Чийгоз зазначив, що Україна довіряє міжнародні переговори помічникові президента України Андрію Єрмаку – "людині, яка, згідно з усіма документами, має прямі відносини з низкою серйозних олігархів Москви під санкціями".

"Трамп або будь-хто інший з серйозних лідерів цього світу – він що, лох?" – підкреслив нардеп.

"Трамп не лох": нардеп оцінив ідею Зеленського щодо Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський захотів провести переговори про долю анексованого Криму з Росією і США.

У відповідь прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що нинішній статус Криму обговоренню не підлягає.

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Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Крим без води
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Если Трамп не лох, Зеленский не лох, то получатся Ахтем Чийгоз -лох?
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Да успокойтесь уже с Крымом. Судьбу Крыма решают сами крымчане, а не политики в Вашингтоне, Москве или, прости Господи, Xyeве.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Снова мечты что НАТО придет и отвоюет Крым) Забудьте х0хлики про Крым. Ни Трамп ни кто другой не будет посылать своих военных на смерть. Это только ваш петя может делать, ему на людей насрать.
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