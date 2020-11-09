Українці, які живуть в Америці і мають паспорт громадян США, як-то бурхливо і негативно реагують на інтерес українців, що живуть в Україні щодо виборів. Мовляв самі розберемося, не лізьте зі своєю думкою і фактично звинуватили нас в тому, що виграв Байден.

Останнє, найсмішніше. Публічні люди не повинні висловлюватися, бо до Вас багато прислухаються. Правильно роблять, що прислухаються. Я несу відповідальність за сказане і завжди думаю перш, ніж написати.

Неприємно здивована рівнем агресії українців, що живе в США, навіщо Ви тоді читаєте пости і пишіть коментарі, раз Вам не цікаво нашу думку? Мені за великим рахунком було б все одно, кого Ви вибрали, якби Америка не було союзником України і не підтримувала нашу країну у війні на Донбасі.

Мені важливо знати кандидатів в президенти і яка буде політика щодо України. Всі вже забули? як росіяни раділи, коли вибрали Трампа ?? Забули, що Трамп ледь уникнув імпічменту за те, що заморозив допомогу Україні і шантажував Зеленського, щоб отримати компромат на сина Байдена?

Нагадати, що Трамп зняв санкції з ріс. олігарха Дерипаски і компаній, наближених до путину? Може Вам сподобалося, коли Трамп сказав, що довіряє путину, що не менше, ніж спец службам США? Після всього цього, патріоти кричать, що Трамп наш президент, а Ви заткнитесь.

І до речі, це не його заслуга, що Україні дали зброю. В Америці є Пентагон, ЦРУ, Сенат, Конгрес, є приховані еліти, всі вони не дають президенту правити як йому захочеться. Трамп сексист і його ставлення до жінки, в тому числі і до своєї дружини, вважаю огидними.

Я не експерт і не претендую на цю "велику" роль, я до речі не даю прогнози, що і як потрібно зробити. Є питання, на які люди, що живуть в сучасному світі повинні знати відповіді і орієнтуватися. Мене хвилює, що буде з війною і в нашій країні в цілому. Читаючи коментарі, розумію, що кремлівська пропаганда вбиває мозок. Не треба бути експертом, щоб розуміти, що відбувається.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.