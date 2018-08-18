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"Трамп може визнати Крим російським": США звинуватили в подвійній грі

16.4тЧитати новину російською

Визнання США анексованого півострова Крим російською територією стане страшним ударом по міжнародному праву.

У коментарі OBOZREVATEL американіст Микола Бєлєсков заявив, що Штати можуть почати вести подвійну гру.

"З одного боку США будуть проводити формальну політику невизнання, з іншого боку - співпрацювати. Не можна відкидати і такий сценарій. Визнання Криму як території Росії - це дуже страшний удар по міжнародному праву, відкриється такий "ящик Пандори", який невідомо чим обернеться. І у США це розуміють, хоча, може, Трамп і не до кінця", - пояснює Бєлєсков.

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У разі визнання законності окупації півострова, на наступний день інші країни можуть вчинити за прикладом РФ, наприклад, Китай захопить японські острови в Східнокитайському морі і змусить закріпити їхню територіальну приналежність за принципом Криму.

"Трамп може визнати Крим російським, на жаль. Конгрес може заблокувати питання санкцій, вони його і заблокували, але тут може бути подвійне трактування - з одного боку, Конгрес санкції кодифікує, тобто позбавляє президента Трампа права їх знімати. З іншого боку, юридично Трамп має можливість визнати Крим. Хіба що тоді Конгресу потрібно приймати новий закон, де буде сказано, що США не визнають окупацію півострова", - сказав він.

За словами Бєлєскова, все ж найгіршим сценарієм залишається формальне невизнання російського Криму на тлі співпраці двох держав щодо вигідних для них питань.

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"Або ще страшніше - розмін Криму на Донбас. Тобто переконати Росію вийти з Донбасу, а вони не будуть піднімати питання Криму. Де-юре США його не визнає, але де-факто він буде російським", - додав американіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні поточного року ЗМІ заявили, що на саміті лідерів G7 Дональд Трамп стверджував, що анексований Крим є російським, оскільки всі, хто живе на півострові, говорять російською.

Пізніше в Білому Домі дали зрозуміти, що не планують визнавати анексію Криму Російською Федерацією.

Однак потім у бесіді з журналістами Дональд Трамп уникнув однозначної відповіді на питання про те, чи визнають США Крим у складі Росії.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ексклюзив
Особа
Микола Белесков
Місце
Україна
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Коментарі
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Поротников Анатолий
Поротников Анатолий
Бендер!Ладошки БРЕЙ\!)
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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
Добрый день. При давлениe выше 140/90 - cрочно чиститe cоcуды! Лучший способ прочиcтить сосyды без врaчей http://dom.forumsua.com
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Приходько Егор
Приходько Егор
Крым Российский и это не изменить ни хохлам ни американцам.
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Михайлович Олег
Михайлович Олег
Приходько Егор, так думали, что совок вечно будет, и он сдох под санкциями. Пидорашка наступает на те же грабли. Всему свое время.
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