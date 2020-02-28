Трамп може приїхати до України вже навесні: названа дата

Глава США Дональд Трамп може відвідати України 8 травня для того, щоб взяти участь в урочистих церемоніях на честь 75-річчя закінчення Другої світової війни.

Про це повідомляє The Guardian. Також Україну може відвідати прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Джерела видання повідомляють про те, що в США і Британії розглядають відвідування не тільки України, а й Москви на честь пам'ятної дати.

Дональд Трамп може відвідати Україну 5 канал

"Уряд в Києві наполегливо працює над тим, щоб представити українські церемонії як більш прийнятний спосіб вшанувати пам'ять про страждання Другої світової війни, без ризику схвалити російську агресію", – йдеться в повідомленні.

Українські чиновники нагадали Лондону і Вашингтону, що п'ять років тому з нагоди 70-річчя закінчення Другої світової війни Україна відмовилася від радянського і російського стилю святкування сталінської перемоги над нацизмом.

Борис Джонсон 5 канал

"Ми сподіваємося, що офіційні особи США візьмуть участь у пам'ятних заходах 8 травня в Києві", – процитувало видання українського чиновника.

Відзначається, що ні Джонсон, ні Трамп не ухвалили рішення щодо поїздок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раее New York Times звинуватила Трампа в зв'язках з Росією.

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