Трамп майже вилікувався від COVID-19 і готовий повернутися до публічних заходів – лікар
Президент США Дональд Трамп завершив курс лікування від COVID-19 і може повернутися до громадських заходів вже в ці вихідні – 10-11 жовтня.
За словами доктора Шона Конлі, президент "дуже добре" відреагував на лікування і "залишався стабільним", пише ВВС.
"У суботу пройде 10 днів після встановленого в четвер діагнозу. З огляду на траєкторію вдосконаленої діагностики, яку проводила команда, я в повній мірі сподіваюся, що президент повернеться в цей час до суспільного життя", – сказав лікар.
Він зазначив, що будь-яких ознак, які могли б вказувати на прогресування хвороби Трампа немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
президент США Дональд Трамп, у якого 2 жовтня виявили коронавірус, назвав свій діагноз "благословенням від Бога".
За три дні в медичному центрі імені Уолтера Ріда на лікування від коронавірусу президента США Дональда Трампа було витрачено понад 100 тисяч доларів – понад 2,8 млн гривень.