Трамп майже вилікувався від COVID-19 і готовий повернутися до публічних заходів – лікар

Карина Бондаренко Політика 07:39, 9.10.2020

Президент США Дональд Трамп завершив курс лікування від COVID-19 і може повернутися до громадських заходів вже в ці вихідні – 10-11 жовтня.

За словами доктора Шона Конлі, президент "дуже добре" відреагував на лікування і "залишався стабільним", пише ВВС.

"У суботу пройде 10 днів після встановленого в четвер діагнозу. З огляду на траєкторію вдосконаленої діагностики, яку проводила команда, я в повній мірі сподіваюся, що президент повернеться в цей час до суспільного життя", – сказав лікар.

Він зазначив, що будь-яких ознак, які могли б вказувати на прогресування хвороби Трампа немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • президент США Дональд Трамп, у якого 2 жовтня виявили коронавірус, назвав свій діагноз "благословенням від Бога".

  • За три дні в медичному центрі імені Уолтера Ріда на лікування від коронавірусу президента США Дональда Трампа було витрачено понад 100 тисяч доларів – понад 2,8 млн гривень.

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