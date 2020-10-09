Трамп майже вилікувався від COVID-19 і готовий повернутися до публічних заходів – лікар

Президент США Дональд Трамп завершив курс лікування від COVID-19 і може повернутися до громадських заходів вже в ці вихідні – 10-11 жовтня.

За словами доктора Шона Конлі, президент "дуже добре" відреагував на лікування і "залишався стабільним", пише ВВС.

"У суботу пройде 10 днів після встановленого в четвер діагнозу. З огляду на траєкторію вдосконаленої діагностики, яку проводила команда, я в повній мірі сподіваюся, що президент повернеться в цей час до суспільного життя", – сказав лікар.

Він зазначив, що будь-яких ознак, які могли б вказувати на прогресування хвороби Трампа немає.

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