Трамп і "російський" Крим: Зубов пояснив, чому Путіну не варто радіти

Президент США Дональд Трамп є таким політиком, який постійно змінює точку зору, тому не варто звертати уваги на його слова про "російський" Крим.

Значення слів американського лідера, адресованих лідерам країн G7 на саміті, пояснив у своєму блозі на OBOZREVATEL доктор історичних наук Андрій Зубов.

"Звичайно, ця ситуація і для України, і для Європи, і для всіх нас, хто вважає, що кордони повинні бути непорушними - це дуже сумна заяву. Інша справа, що Трамп - людина така, що він сьогодні говорить одне, а завтра - інше, але це нічого не означає. Це означає, що він принципово не відкидає можливість визнати Крим російським, ось дуже важливо", - написав він.

На думку Зубова, такі заяви Трампа все ж вносять розкол в його відносини з союзниками по Атлантичній співдружності і відповідно з Україною.

"Мало хто якою мовою де говорить. Сполучені Штати говорять англійською мовою так само, як в Англії, але це не означає, що Англія повинна бути частиною США або США повинні бути частиною Англії. Давно вже принцип мови не є принципом територіальної цілісності держави... Так що тут важлива непорушність кордонів, а не те, якою мовою говорять громадяни", - зазначив доктор наук.

Він також вважає, що своїми висловлюваннями Трамп лестить президенту РФ Володимиру Путіну.

"Безумовно, ці слова - можна сказати олива на серце Путіна, це очевидно. Тобто він (Путін. - Ред.) в першу чергу зміцниться всередині своєї власної еліти. Він каже, мовляв: "Ось бачите, я вам сказав "потерпіть кілька років, і Захід визнає Крим російським". Ось уже президент Трамп визнає", - прояснив ситуацію Зубов.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела, повідомили, що президент США під час вечері в рамках саміту G7 в Канаді заявив, що анексований Крим є російським, так як всі, хто живе на півострові, говорять російською.