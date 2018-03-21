Трамп і Путін говорять тільки про "внутрішньоукраїнську війну" - Кремль

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков запевняє, що глава Кремля Володимир Путін і лідер США Дональд Трамп обговорили конфлікт на Донбасі, при цьому вживаючи тільки слово "внутрішньоукраїнський".

А на заперечення журналістів, чи не є конфлікт російсько-українським, він відповів, що "так питання не ставилося".

"Про те, що це внутрішньоукраїнський конфлікт? Звичайно, конфлікт в Україні. А який це ще конфлікт?" - цитує Пєскова РІА Новости.

Як раніше писав "Обозреватель", у Washington Post також розповіли про подробиці розмови Путіна і Трампа. Журналісти дізналися, що Трамп не послухався попереджень своїх радників з питань національної безпеки, які рекомендували йому не вітати Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах.