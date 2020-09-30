Трамп і Байден влаштували перепалку з образами на дебатах у США

Кандидат від демократів на президентських виборах США Джо Байден і нинішній американський глава Дональд Трамп влаштували перепалку на перших очних дебатах.

Свої виступи політики почали зі взаємних звинувачень і образ. Трамп "напав" на Байдена і перебивав його, коли він відповідав на питання, повідомляє CNN.

Це призвело до того, що Байден втратив хід своїх думок щодо ключових моментів на початку дебатів, хоча пізніше він звик до атак Трампа. У відповідь Байден назвав Трампа клоуном і "найгіршим президентом в Америці".

"Дональд, не могли б ви заткнутися на хвилинку", – сказав Байден.

Крім того, кандидат у президенти заявив, що Трамп запанікував в умовах коронавірусу, а також нібито постійно бреше.

Трамп же звинуватив опонента в тому, що той хоче позбавити медичної страховки 180 млн осіб. У відповідь Байден запевнив, що хоче розширити медпрограму екс-президента Барака Обами.

Дебати були розділені на шість тем, але багатьом американцям було важко знайти будь-яку ясність щодо позицій, оскільки вони переросли в крики, злобу і перехресні розмови, що часом унеможливлювало простежити за тим, що говорив кожен з них.

Відзначимо, що вибори президента США відбудуться 3 листопада. Згідно з останніми опитуваннями Університету Монмута, за Байдена збираються проголосувати 50% опитаних американців, за Трампа – 44%.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, кандидат від демократів на президентських виборах США Джо Байден і нинішній американський глава Дональд Трамп майже зрівнялися в передвиборчому рейтингу.