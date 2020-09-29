Трамп і Байден майже зрівнялися в рейтингу перед виборами президента

Кандидат від демократів на президентських виборах США Джо Байден і нинішній американський глава Дональд Трампа майже зрівнялися в передвиборчому рейтингу.

Згідно з соціальним опитуванням Harvard CAPS-Harris Poll, Байден випереджає Трампа на 2%, повідомляє The Hill.

Зараз за Трампа готові проголосувати 45% американців, а за Байдена – 47%. У порівнянні з серпнем підтримка чинного президента зросла на 3%. У той же час, Байден втратив 2% симпатії населення.

Нагадаємо, що вибори президента в США пройдуть 3 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент США Дональд Трамп зажадав, щоб його головний конкурент на виборах, демократ Джо Байден здав тест на наркотики.