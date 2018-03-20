Трамп хоче зустрітись з Путіним "у недалекому майбутньому"

Президент США Дональд Трамп заявив, що обговорить з главою російської держави "гонку озброєнь між США та РФ", а також ситуацію в Україні та Сирії.Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зателефонував Володимиру Путіну та привітав його з перемогою на виборах президента РФ. Про це Трамп повідомив журналістів у вівторок, 20 березня, під час проведення зустрічі в Білому домі з кронпринцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом, інформує агенція Reuters.

Президент Трамп, зокрема, зазначив, що він сподівається на зустріч з Путіним "у недалекому майбутньому", щоб обговорити питання гонки озброєнь між США та РФ, а також ситуацію в Україні, Сирії та Північній Кореї.

Трамп висловив занепокоєння, що гонка озброєнь між Росією та США "виходить з-під контролю", водночас зазначивши, що відносно зброї США "ніколи нікому не дозволять мати нічого навіть близько схожого, на те що маємо ми", цитує агенція Reuters.