Трамп готовий визнати перемогу Байдена та задумався про наступні вибори – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп в розмові зі своїми радниками нібито сказав, що, якщо Джо Байден буде офіційно визнаний переможцем виборів, він може незабаром оголосити про свої плани балотуватися в Білий дім у 2024 році.

Про це пише The New York Times з посиланням на власні джерела. Деякі зі співрозмовників чинного президента сказали йому, що шанси змінити результат виборів в судах дуже низькі.

Один з радників Трампа повідомив журналістам, що той "знає, що все скінчено".

Як про наступний крок він серйозно говорив про оголошення своїх планів знову балотуватися у 2024 році на пост президента Сполучених Штатів. При цьому, на думку республіканців, чинний президент збереже широку підтримку. Трамп сподівається утримати її результатами своєї діяльністю після того, як залишить Білий дім.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Байден попередньо переміг в Пенсільванії та стане 46-м президентом Сполучених Штатів. У регіоні, де він народився, політик отримав 20 голосів вибірників, необхідних для перемоги.