Трамп дозволив високопосадовцям США їздити на Тайвань

Трамп пішов на крок, який роздратував офіційний Пекін. Ідеться про пожвавлення відносин США й Тайваню, який Китай вважає своїм.Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 16 березня, підписав правила, які дозволяють американським високопосадовцям їздити на Тайвань попри очікуване роздратування офіційного Пекіна. Останній вважає острів частиною "єдиного Китаю". У документі Тайвань названий "маяком демократії" в Азії. Дипломатичні зв'язки між Вашингтоном та Тайбеєм відсутні з 1979 року, їхня економічна співпраця доволі тісна, зазначає агенція новин AFP.

Тайвань у суботу, 17 березня, привітав рішення адміністрації Трампа. В офіційній заяві зазначається, що уряд Тайваню "підтримуватиме й далі принципи взаємодовіри та взаємовигоди, як і тісні контакти та зв'язок з США", цитує агентство AP. Китай своєю чергою назвав рішення Білого дому порушенням обіцянки не відновлювати контактів з Тайбеєм.

Конфлікт Тайваню та материкового Китаю триває з кінця 1940-х та громадянської війни Гоміньдану з силами комуністів. Після поразки в 1949 році представники Гоміньдану на чолі з Чан Кайші втекли на острів, вони не визнавали владу Компартії на материку. До 1949 року Китайська Республіка, що контролювала Тайвань, була міжнародно визнаним представником Китаю, членом-засновником Організації Об'єднаних Націй і одним з постійних членів Ради Безпеки ООН. 1971 року Тайбей поступився місцем в ООН Пекіну. Відтоді ООН і більшість країн світу визнають юрисдикцію КНР як над материковим Китаєм, так і над Тайванем.