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/Політика

Трамп дав сигнал Зеленському: намітилася дата зустрічі

4.6тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися із главою США Дональдом Трампом вже у серпні поточного року.

Таку заяву зробив посол України у Вашингтоні Валерій Чалий, передає "Укрінформ". "Президент України отримав запрошення президента США Дональда Трампа, яке має чіткі сигнали. Мені дуже подобається його зміст — про стратегічне партнерство, про те, що президент США і Сполучені Штати підтримують Україну, і яке містить запрошення відвідати Білий дім", — розповів дипломат.

У посольстві висловили надію на те, що йдеться про період відразу після парламентських виборів.

Разом із тим Чалий наголосив, що важлива не тільки дата, а й зміст переговорів.

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Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

"У нас є про що говорити, у нас є що запропонувати Сполученим Штатам, у США є що запропонувати нам. Втім, усі ці можливості напрацьовані роками, вони не виникли просто сьогодні. Водночас, прихід нового президента України дає оптимістичні очікування швидкого просування всіх рішень, які будувалися дуже довго у стратегічному партнерстві України і США", — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомо, що Трамп також має намір зустрітися із главою Росії Володимиром Путіним під час саміту G20 у Японії.

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Особи
Дональд ТрампВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
"Ура! Господин назначил меня любимой женой!" (с) Теперь на Украине должны начаться очередные "пляски перемоги".
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Bahtin Nikolaj
Bahtin Nikolaj
Обозреватель - порохоботы, брехуны и преступники! Информацию извращают фотографии смысл извращают. Обозреватель порошенковские проститутки!
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Bahtin Nikolaj, обижают тебя, беднягу?
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Montana Tony
Montana Tony
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