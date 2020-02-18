"Трагедія для росіян": у повідомленні Зеленського про бій під Золотим знайшли прокол

Коментуючи наступ російських окупантів під Золотим, президент України Володимир Зеленський підкреслив, що це трапилося в річницю "Дебальцевської трагедії". Однак так успішну військову операцію ЗСУ називають тільки в Росії.

На цей нюанс звернув увагу на особистій сторінці у Facebook майор ЗСУ Роман Ковальов, якому раніше оголосили сувору догану за критику верховного головнокомандувача.

"До сьогодні вважав, що Дебальцевська операція – одна з найуспішніших операцій в новітній історії України. Трагедією її називають тільки росіяни. Те, що зробила українська армія під Дебальцевим, увійде в історію вдячних нащадків як одна з найважливіших сторінок в долі незалежної України. І горе сучасникам, які цього не розуміють!" – написав український офіцер.

Володимир Зеленський

Аналогічну думку висловив і ветеран АТО Олександр Сурков. На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що ця операція зараз вивчається арміями усього світу як успішний кейс.

"Володимире Зеленський, передайте тим, хто пише вам тексти, що "Дебальцевська трагедія", як ви її назвали, – це мем російської пропаганди. Бої на Дебальцевському виступі 29 січня – 22 лютого 2015 року (правильно і коректно так) сьогодні вивчають у військових академіях світу як зразок операції з виведення своїх сил з часткового блокування з виснаженням противника і втратою ним наступального потенціалу", – підкреслив він.

При цьому, уточнив ветеран АТО, з урахуванням інтенсивності боїв і щільності вогню – з мінімальними втратами.

"Це не "трагедія", а слава української зброї, пане верховний головнокомандувачу", – акцентував увагу Сурков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

вранці Зеленський відреагував на події під Золотим постом. У ньому він написав, що це була "не просто цинічна провокація, метою якої є натиснути на Дебальцевську рану, яка ніколи не заживе повністю", а спроба зірвати мирний процес на Донбасі.

Пізніше президент також виступив на брифінгу за підсумками засідання РНБО. Він побіжно згадав про бій під Золотим, а потім перейшов до обговорення загрози епідемії коронавірусу в Україні.

Нагадаємо, Зеленський на Українському ланчі в Мюнхені заявив, що "в своєму мозку закінчив війну".

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