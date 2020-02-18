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18 лютого • оновлено в 15:09
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"Трагедія для росіян": у повідомленні Зеленського про бій під Золотим знайшли прокол

7.3т
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Коментуючи наступ російських окупантів під Золотим, президент України Володимир Зеленський підкреслив, що це трапилося в річницю "Дебальцевської трагедії". Однак так успішну військову операцію ЗСУ називають тільки в Росії.

На цей нюанс звернув увагу на особистій сторінці у Facebook майор ЗСУ Роман Ковальов, якому раніше оголосили сувору догану за критику верховного головнокомандувача.

"До сьогодні вважав, що Дебальцевська операція – одна з найуспішніших операцій в новітній історії України. Трагедією її називають тільки росіяни. Те, що зробила українська армія під Дебальцевим, увійде в історію вдячних нащадків як одна з найважливіших сторінок в долі незалежної України. І горе сучасникам, які цього не розуміють!" – написав український офіцер.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Аналогічну думку висловив і ветеран АТО Олександр Сурков. На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що ця операція зараз вивчається арміями усього світу як успішний кейс.

"Володимире Зеленський, передайте тим, хто пише вам тексти, що "Дебальцевська трагедія", як ви її назвали, – це мем російської пропаганди. Бої на Дебальцевському виступі 29 січня – 22 лютого 2015 року (правильно і коректно так) сьогодні вивчають у військових академіях світу як зразок операції з виведення своїх сил з часткового блокування з виснаженням противника і втратою ним наступального потенціалу", – підкреслив він.

При цьому, уточнив ветеран АТО, з урахуванням інтенсивності боїв і щільності вогню – з мінімальними втратами.

"Це не "трагедія", а слава української зброї, пане верховний головнокомандувачу", – акцентував увагу Сурков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Бій під Золотим Бої за Вуглегірськ і Дебальцеве
Особи
Володимир Зеленський Олександр Сурков
Місце
Україна
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Эту тpaгeдию oтмeчaть как пapoдию на бой под Kpyтaми!!!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
!!!
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фил филька
фил филька
ну кому как. по мне так гибель моих сограждан это трагедия. если упоротым своих не жалко то это их проблемы.
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