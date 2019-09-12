Тотальний контроль "слуг": журналісти зняли показову переписку в залі Ради

Керівництво парламентської фракції партії "Слуга народу" контролює результати голосування своїх депутатів.

Про це на сторінці у Facebook повідомила журналістка Тетяна Ніколаєнко. "Якщо ви не розумієте, навіщо при 251 у більшості "Слуги" кнопкодавили, то у мене є варіант пояснення. Депутатів досить ретельно контролюють і вимагають пояснити відсутність або неголосування", – написала вона.

Ніколаєнко показала фото листування депутата Олега Семінського під час одного із засідань парламенту. Політик пояснював, чому не проголосував за законопроект.

facebook.com/t.nikolayenko

facebook.com/t.nikolayenko

"Після двох днів пошуків знайшли матеріальні докази. Ось нардеп Семінський пише пояснення, сором'язливо прикрившись листочком від журналістів, а ось Юзик [Юрій Корявченков, колишній актор студії "Квартал 95", нардеп "Слуги народу"] контролює свого нардепа", – написала журналіст .

facebook.com/t.nikolayenko

Олег Семінський УП

Як писав OBOZREVATEL:

Активісти зафіксували перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді дев'ятого скликання під час голосування за законопроект про імпічмент 10 вересня.

Порушником виявився народний депутат-мажоритарник Олександр Ковальов. Він натиснув на кнопку іншого позафракційного мажоритарника Максима Єфімова.

Другим став мажоритарник, який був обраний у окрузі №156 від "Слуги народу", Сергій Литвиненко. Він проголосував за свого колегу Олександра Скічка.

Третій випадок порушення персонального голосування пов'язаний із депутатом Оленою Копанчук. Вона пройшла в Раду по мажоритарці "Слуги народу" від округу №189 у Хмельницькій області.

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