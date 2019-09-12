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12 вересня • оновлено в 20:35
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Тотальний контроль "слуг": журналісти зняли показову переписку в залі Ради

4.3т Читати матеріал російською

Керівництво парламентської фракції партії "Слуга народу" контролює результати голосування своїх депутатів.

Про це на сторінці у Facebook повідомила журналістка Тетяна Ніколаєнко. "Якщо ви не розумієте, навіщо при 251 у більшості "Слуги" кнопкодавили, то у мене є варіант пояснення. Депутатів досить ретельно контролюють і вимагають пояснити відсутність або неголосування", – написала вона.

Ніколаєнко показала фото листування депутата Олега Семінського під час одного із засідань парламенту. Політик пояснював, чому не проголосував за законопроект.

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Тотальний контроль "слуг": журналісти зняли показову переписку в залі Ради

facebook.com/t.nikolayenko

Тотальний контроль "слуг": журналісти зняли показову переписку в залі Ради

facebook.com/t.nikolayenko

"Після двох днів пошуків знайшли матеріальні докази. Ось нардеп Семінський пише пояснення, сором'язливо прикрившись листочком від журналістів, а ось Юзик [Юрій Корявченков, колишній актор студії "Квартал 95", нардеп "Слуги народу"] контролює свого нардепа", – написала журналіст .

Тотальний контроль "слуг": журналісти зняли показову переписку в залі Ради

facebook.com/t.nikolayenko

Олег Семінський

Олег Семінський

УП

Як писав OBOZREVATEL:

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Україна
Теги
політика Верховна Рада України Партія Слуга народу фотографии голосування
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