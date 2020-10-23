Безкоштовні маски і "виборчий туризм": як "збирали" голоси перед місцевими виборами-2020 в Україні

В Україні в неділю, 25 жовтня стартують місцеві вибори. Громадяни оберуть градоначальників, голів сільських рад, ОТГ, депутатів. Ми дізналися, якими основними нечесними методами боротьби цього разу користувалися деякі кандидати й партії, щоб збільшити свій рейтинг.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

У списках – десятки нових жителів

Одна з основних технологій, яка може вплинути на результати виборів, це так званий "виборчий туризм".

За словами голови Комітету виборців України Олексія Кошеля, цьогоріч українці отримали право змінювати своє місце голосування прямо на сайті Державного реєстру виборців. І деякі кандидати цим скористалися.

Кандидати в депутати скористалися правом змінювати місце голосування Delo.ua

"Такі факти є в громадах Кароліни Бугаз в Одеській області, у селі Слобідка Кам'янець-Подільського району та в інших. Ми спостерігаємо, що в громадах з'являється близько 15% нових виборців. Зрозуміло, що цим людям платять гроші і привозять на потрібні дільниці в день голосування", – говорить нам Кошель.

Як правило, подібні технології використовують у невеликих селах, селищах, районних містах. Кошель зазначає що у разі явки в 50% кількість голосів за потрібного кандидата можна множити на два. І якщо "туристи" голосуватимуть за конкретну партію або кандидата, то це може серйозно вплинути на результат.

"Виборчі туристи" вже з'явилися і в Київській області. В Ірпені місцевий активіст і кандидат від однієї з партій Лаврентій Кухалейшвілі повідомив, що в одному з гуртожитків раптом виявилося відразу майже 500 жителів. Їх він побачив у списках виборців.

"Тільки не кажіть мені, що це студенти, подивіться на рік їх народження", – обурюється активіст. Усі вони голосуватимуть на одній виборчій дільниці.

Ще одна активістка з Ірпеня та кандидатка від однієї з партій, журналістка Михайлина Скорик опублікувала у себе на сторінці фото виборчого списку. За її словами, у своїй квартирі один із чиновників Ірпінської адміністрації прописав заступника мера. Також у цьому будинку з'явилися близько десятка мешканців, номери квартир яких навіть не вказані.

Серед мешканців будинку з'явилися люди без вказівки номера квартири Facebook Михайлини Скорик

Усього ж в Ірпені несподівано захотіли проголосувати майже 2300 сторонніх жителів. А Бучанський район у день голосування виросте на 55% жителів.

Взагалі Київська область опинилася в лідерах подібної технології. З 148 тисяч заявок на зміну місця голосування чверть – передмісті столиці.

Принцип піраміди

Ще одна технологія, яку досить масово використовують кандидати від різних партій – створення сітки або піраміди. Для цього, наприклад, волонтери ходять вулицями з агітацією або приходять до вас додому. Вони розповідають про те, який чудовий у них кандидат і просять номер мобільного телефону.

За виборцями полюють заздалегідь Delo.ua

Так, створюється база для майбутньої сітки. У день голосування вам можуть просто зателефонувати і запросити на вибори. Але частіше працюють цілі кол-центри при штабі, які телефонують потенційним виборцям і пропонують їм гроші за голос. Для цього ви повинні будете відзвітувати – надіслати фото галочки за потрібного кандидата.

Або просто перед виборами вас можуть запросити прийти та отримати подарунки – гроші, гречку, тепер ще попитом користуються захисні маски.

До речі, нам розповіли і ще про один метод підкупу. Кандидат нібито організовує тоталізатор. Бажаючі роблять ставки на те, переможе він чи ні. "Людина ставить символічні 5 грн. А після голосування він повинен надати фото бюлетеня, де видно, що він проголосував за цього кандидата й отримати виграш. Який становить від 500 до 1000 грн", – розповів один із волонтерів, який бере участь у цій кампанії.

Концерти, гроші та крупа

Нікуди не пішли привнесені колись технології від ексмера Києва Леоніда Черновецького. Його люди, які мають бази з телефонами виборців, дуже активно залучаються до роботи штабів тепер уже в інших партіях.

Людей підкуповують гречкою, папером, масками Бігмір

Ці сітки або постійно працюють з виборцями, або активізуються за місяць-два до дня виборів. Під виглядом благодійних або громадських організацій, приймалень депутатів пенсіонерам і малозабезпеченим роздають продуктові пайки, під час карантину також давали маски, антисептики, вітаміни. Вітали з днем народження і робили подарунки.

"Виборча компанія була короткою, тому всі підкупи здійснювалися в серпні-вересні. Подарунки дітям до школи – ранці, пенали. Концерти, гроші. Були райони, де зібрали школярів, випускників, студентів і вручали їм грошові премії за успішне навчання", – перераховує Кошель.

За його словами, такий метод можна вважати легальним, формально нічого не порушили. Щоб щось виправити, потрібно змінювати законодавство. "Зробити, як у Грузії, де за кілька місяців до виборів людина подає заявку про свій намір балотуватися в депутати. У такому разі на нього поширюється все законодавство з передвиборчої кампанії", – говорить Кошель.

Домовляються з баронами і членами комісій

Що стосується підкупу, то конкуренти використовували його навіть для того, щоб зганьбити один одного. "Наприклад, в Обухові від імені одного з кандидатів поширили інформацію, що він видаватиме найдешевший туалетний папір і дешеве масло. Чоловік написав заяву в поліцію", – говорить Кошель.

Що стосується десятників, сотників, відповідальних у під'їзді, у будинку, які роздають гроші і подарунки від імені кандидата, то виявити їх дуже складно.

"Одна з наймасштабніших систем підкупу існує на Закарпатті. Там навіть проводили спеціальне засідання з поліцією, щоб припинити їх", – говорить Кошель.

У КВУ кажуть: наймасштабніші підкупи в Закарпатті Нацполіція України

Це особливий регіон, де багато жителів перебувають на заробітках. А купити тих, які проголосують за себе і всіх членів своєї родини, дуже легко. Крім того, тут багато ромських поселень, з баронами яких домовляються місцеві кандидати. Вони вже давно освоїли цю тему і навіть оформили ромам паспорти.

Також на Закарпатті компактно проживають угорці. З їхніми керівниками земляцтв також на виборах домовляються.

Тут легко підкупити і членів виборчих комісій. Вони можуть працювати на одну партію й отримувати за це доплату, а паралельно обслуговувати іншого кандидата за гроші.