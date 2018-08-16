Торт для всіх: Мадонні виповнюється 60 (фотогалерея)

Всі знають, хто в світі - королева поп-музики: Мадонна - ікона стилю, провокаторка, бізнес-леді, мати. З нагоди її 60-річчя ми вирішили поглянути на кар'єру найуспішнішої в історії музики жінки.Здається, Мадонна ставиться до свого шістдесятого дня народження типово: агресивно. У соцмережах за кілька днів до того вона розпочала зворотній відлік до свята. Королева поп-музики, яка народилась 16 серпня 1958 у Бей-Сіті, Мічіган, жодним чином не намагається ігнорувати своє 60-річчя. "Ще три дні… Давайте поїмо тортика!", - підписує вона підходяще фото. Святковий торт за три дні до свята - чи не зарано? Можливо, але в цьому вся Мадонна, яка завжди робила те, що хотіла і коли хотіла.

І досягала в цьому успіху, який хоч і можна виміряти в цифрах, але настільки, щоби достатньо високо його оцінити: 335 мільйонів проданих дисків і статки, що оцінюються у понад мільярд доларів, Мадонна є найуспішнішою жінкою музичної індустрії, але найголовніше - вона стала першою жінкою, яка почала домінувати в чоловічому світі поп-музики.

Модель успіху: руйнувати табу

Успіху сприяли регулярні руйнування табу в стильних музичних кліпах - йдеться про чорного Ісуса у Like a Prayer та відверті пози Erotica, що приносило їй неабияку славу. Підприємиця, авторка, режисерка, продюсерка, дизайнерка - це все також про Мадонну Чікконе. Лише кар'єра акторки їй не вдалась, але зрештою вона здобула "Золотий глобус" за роль у стрічці "Евіта" у 1997.

Тим часом мати двох власних і чотирьох усиновлених дітей нині живе у Лісабоні й допомагає іншим здійснити їхні мрії - її 12-річний син Девід хоче стати професійним футболістом, і на думку Мадонни, має більше шансів на це на батьківщині Кріштіану Роналду, ніж у США. Сама вона знайшла у Португалії нове кохання, на яке її надихнули місцеві співи фаду, як нещодавно написав модний часопис Vogue. Цього року виходить її чотирнадцятий студійний альбом.