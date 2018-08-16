Торт для всіх: Мадонні виповнюється 60 (фотогалерея)

Всі знають, хто в світі - королева поп-музики: Мадонна - ікона стилю, провокаторка, бізнес-леді, мати. З нагоди її 60-річчя ми вирішили поглянути на кар'єру найуспішнішої в історії музики жінки.Здається, Мадонна ставиться до свого шістдесятого дня народження типово: агресивно. У соцмережах за кілька днів до того вона розпочала зворотній відлік до свята. Королева поп-музики, яка народилась 16 серпня 1958 у Бей-Сіті, Мічіган, жодним чином не намагається ігнорувати своє 60-річчя. "Ще три дні… Давайте поїмо тортика!", - підписує вона підходяще фото. Святковий торт за три дні до свята - чи не зарано? Можливо, але в цьому вся Мадонна, яка завжди робила те, що хотіла і коли хотіла.
І досягала в цьому успіху, який хоч і можна виміряти в цифрах, але настільки, щоби достатньо високо його оцінити: 335 мільйонів проданих дисків і статки, що оцінюються у понад мільярд доларів, Мадонна є найуспішнішою жінкою музичної індустрії, але найголовніше - вона стала першою жінкою, яка почала домінувати в чоловічому світі поп-музики.
Модель успіху: руйнувати табу
Успіху сприяли регулярні руйнування табу в стильних музичних кліпах - йдеться про чорного Ісуса у Like a Prayer та відверті пози Erotica, що приносило їй неабияку славу. Підприємиця, авторка, режисерка, продюсерка, дизайнерка - це все також про Мадонну Чікконе. Лише кар'єра акторки їй не вдалась, але зрештою вона здобула "Золотий глобус" за роль у стрічці "Евіта" у 1997.
Тим часом мати двох власних і чотирьох усиновлених дітей нині живе у Лісабоні й допомагає іншим здійснити їхні мрії - її 12-річний син Девід хоче стати професійним футболістом, і на думку Мадонни, має більше шансів на це на батьківщині Кріштіану Роналду, ніж у США. Сама вона знайшла у Португалії нове кохання, на яке її надихнули місцеві співи фаду, як нещодавно написав модний часопис Vogue. Цього року виходить її чотирнадцятий студійний альбом.
Читайте всі новини по темі "Deutsche Welle" на сайті "OBOZREVATEL".