Торкнеться Криму і Донбасу: Безсмертний знайшов "пастки" в законопроекті про децентралізацію

До Конституції України під виглядом децентралізації можуть бути внесені зміни, які закріплять особливий статус Донбасу і відмову від анексованого Криму.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV екс-представник України в Тристоронньої контактній групі, український політик і дипломат Роман Безсмертний, коментуючи законопроект "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)".

Безсмертний припустив, що на переговорах "нормандської четвірки" в Парижі українська і російська сторона уклали "деякі домовленості, що не озвучуються".

"Я бачу приховані спроби внести зміни до Конституції, навести "шахєр-махєр", – зазначив він.

Коментуючи положення законопроекту щодо децентралізації, дипломат зазначив: "Там заховано пропозицію, що законом може визначатися особливий статус окремих адміністративно-територіальних одиниць. До цього в українській Конституції слова "статус" по відношенню до окремих адміністративно-територіальних одиниць не було. Там використовувалися "особливості місцевого самоврядування". Це в понятійному і в правовому відношенні носить абсолютно різні наслідки".

Також, за його словами, в документі "не випадково вискочив Севастополь".

"Згадайте, в російсько-українському договорі весь час йшла дискусія – "база російського флоту в Севастополі" або "база російського флоту місто Севастополь". Ця одна літера стала причиною того, що понад 6 років над договором йшла розмова. Не випадково з тексту змін до Конституції випав Севастополь... Одна літера іноді визначає долю мільйонів населення і величезних територій", – підкреслив Безсмертний.

На запитання, чи можуть такі зміни до Конституції означати для України "прощання" з Севастополем, дипломат відповів: "Ми можемо мати такі перспективи. Як і питання зі статусом окремих адміністративно-територіальних одиниць. Тому що до цього Київ і Севастополь мали особливості місцевого самоврядування. А тут екстериторіальний статус. Треба розуміти, що тут зовсім інші правові наслідки... Що автори задумали, я не знаю. Дуже схоже на те, що під завісою децентралізації хочуть протягнути цю річ".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, в якому детально описано його бачення адміністративної реформи в Україні.

Експерти вже забили на сполох через безліч "підводних каменів". Зокрема, в законопроекті про децентралізацію не згадується "спеціальний статус" анексованого Севастополя

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