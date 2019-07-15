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"Торговець чудесами": Казарін пояснив, як Зеленський став президентом України

25.6т Читати матеріал російською

Ведучий телеканалу ICTV, оглядач Крим.Реаліі Павло Казарін вважає, що Володимир Зеленський став президентом України, тому що вибрав безпрограшну стратегію, дозволяючи виборцям самим придумувати йому образ.

Таку думку він висловив у своєму блозі для "Нового Времени". Ведучий підкреслив, що Україна голосувала не за "найрозумніших" і "найчесніших", а вибирала "торговців чудесами": в 2019-му на роль "чудотворця" найкраще підходив Зеленський.

"До того ж сам Зеленський обрав безпрограшну стратегію — він просто не заважав виборцям себе вигадувати. Він виступав у якості книжки-розмальовки, для якої кожен має право підбирати фломастери очікувань", — пояснив журналіст.

Казарін і Зеленський

Казарін і Зеленський

За його словами, 73% голосів у другому турі — це крихка більшість, яка приречена розвалюватися в міру каденції Зеленського, адже їх очікування занадто різноспрямовані.

"У його активі є прихильники Європи і НАТО. Вони голосували за нього, вірячи в те, що Зеленський виявиться кращим локомотивом євроінтеграції, ніж Порошенко. І прихильники Москви, які вважають, що російськомовний виходець з промислового міста поверне Україну на орбіту РФ. У його активі є інертна більшість, яка обрала телеобраз "Голобородько" і тепер чекає, що президент знизить тарифи і збільшить зарплати", — зазначив Казарін.

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Проверка для Зеленского

Ведучий додав, що проблема в тому, що українці не мають поняття, яким президентом в результаті виявиться Зеленський і на яку українську меншість він вирішить спертися.

На його думку, 2014-й став для України роком набуття реальної, а не імітаційної незалежності, а 2019 й - це історичний 1996-й.

"Наше майбутнє належить тим, хто матиме монополію на інтерпретацію минулого. Меншість Майдану бореться з меншістю імперії за симпатії інертного більшості. Переможе той, хто нав'яже іншим свій порядок", — пояснив журналіст.

Казарін стверджує, що зараз найбільш суб'єктивний період в історії країни, і якщо незалежна Україна зможе вистояти, то нинішні політики опиняться на грошових купюрах і в підручниках історії, а український рецепт незалежності вивчатимуть в інших країнах.

"Вирівнять нам дороги, згладять кути і пом'якшать всі ті протиріччя, всередині яких ми сьогодні змушені жити. Всі наші помилки назвуть тактичними хитрощами. Зрештою історію завжди пише переможець. Проблема лише в тому, що ми поняття не маємо, хто ним у підсумку стане", — підсумував ведучий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Казарін розповів, що у Зеленського немає підтримки більшості. Також журналіст сказав, чим обернеться для президента скасування параду.

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Особи
Володимир Зеленський Павло Казарін
Місце
Україна
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Qurd Boz
Qurd Boz
Qlavnaya zadacha na parlamentskix vıborax ne ne dopuskat v parlament raznıx medvedchukovıx i komandu ZE., za isklyucheniyem imeyushixsya tam patriotov.
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