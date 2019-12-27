Новим депутатом від "Слуги народу" стає організатор конкурсів краси

Місце народної депутатки України від "Слуги народу" Ірини Венедиктової, яка стала тимчасовою головою ДБР, займе Олександр Санченко.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook народна депутатка, очільниця пресцентру "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

"Ірина Венедиктова, привітання з призначенням у ДБР! Розумна, сильна і принципова! І нарешті перша жінка на чолі правоохоронного органу. Тим часом Олександру Санченку приготуватися – робота в Раді вже чекає!" – зазначила вона.

Венедиктова і Санченко

Олександр Санченко Сайт ЦВК

Згідно з інформацією на сайті ЦВК, Санченко має 137 номер у списку "Слуги народу". Він народився 11 вересня 1988 року в Сумах, має громадянство України. Вищу освіту здобув у Міжнародному університеті фінансів та Міжнародному інституті менеджменту.

Санченко обіймав посаду директора з урядових відносин і корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend.

Також, за інформацією LB.ua, він заснував всеукраїнський конкурс краси, кмітливості та таланту "СтудМіс України", був співінціатором проєкту Kyiv Free Wi-Fi і координатором у Red Bull Ukraine.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 листопада Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєстрованим народним депутатом колишнього директора Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича.

12 листопада Верховна Рада своєю постановою достроково припинила повноваження народної депутатки Ірини Луценко, обраної на позачергових виборах нардепів 21 липня в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Європейська солідарність". Вона вирішила піти з парламенту через проблеми зі здоров'ям.

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