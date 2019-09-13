Топ-10 телеграм-каналів про політику, які заслуговують на увагу

Через шалений ритм життя та постійний брак часу українці все частіше відмовляються від соціальних мереж як інструменту отримання інформації і все більше віддають перевагу месенджерам. Кожен із нас проводить левову частку робочого дня, переписуючись у таких додатках. Тому зручно не "відходячи від каси", тобто не змінюючи програми, ще й почитати новини, аби дізнатися про головні події дня. Особливою популярністю користуються телеграм-канали, де зручно поєднувати дві опції одразу: бути на зв’язку та дізнаватись інформацію.

Ми підібрали топ-10 телеграм-каналів про українську політику, які, на нашу думку, варті вашої уваги.

1. УП. Off the record

Телеграм-канал одного з найпопулярніших видань країни, де завжди можна прочитати про те, що відбувається у стінах парламенту, уряду чи в офісі президента. Завдяки великій кількості журналістів канал миттєво передає інформацію з місця події.

2. Sonya Koshkina (official)

Канал відомої в Україні журналістки, головного редактора інтернет-видання "Лівий берег". Тут можна не лише дізнатись інсайдерську інформацію, але й почитати корисну аналітику чи інтерв’ю з цікавими людьми.

3. Власть-2019

Оперативні новини й аналітика для тих, хто має час багато читати і думати. Канал відрізняється незаангажованим поглядом на події та процеси, які відбуваються в українській політиці.

4. Схеми: корупція в деталях

Телеграм-канал про скандали, журналістські розслідування та корупцію. Проєкт розслідувань "Радіо Свобода" розповідає читачам про "чорну" сторону українських можновладців. Це завжди цікаво й актуально.

5. Politicus

Канал журналіста та блогера Сергія Лямця, де він нетривіально пояснює, що відбувається в країні, а також аналізує головні події політичного життя України та світу.

6. Obozrevatel.ua

Канал з оперативними і об'єктивними новинами України та світу. Ексклюзиви з Верховної Ради, розслідування відмивання грошей чиновниками, скандали і викриття. Тут відбирають найголовніше і найцікавіше!

7. realpolitiC_2.0

На цьому каналі не лише сухі факти, але й спроба проаналізувати те, чого не видно на перший погляд.

8. THE NEWSROOM

Канал позиціонує себе як агенція емоційних новин. Тут багато різної інформації, посилань на актуальні новини, інсайду й аналітики.

9. Мустафа Найем

Блог ще одного колишнього журналіста і народного депутата. Найєм часто ділиться інсайдом і своїми роздумами про ті чи інші події. Читати пізнавально та цікаво.

10. "Практика власти"

Телеграм-канал незалежного think tank, який з’явився нещодавно, але швидко завойовує прихильників. Завдяки наявності джерел в органах влади канал розповідає про цікаві інсайди та закулісся української політики. Головна фішка каналу – оперативність та ексклюзивність інформації.

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