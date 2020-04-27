Томенко закликав владу поділитися бюджетними коштами з медиками

Український політик, лідер партії Громадський рух "Рідна країна" Микола Томенко зареєстрував петицію, у якій закликав повернутися до перегляду Державного бюджету України й адекватно та радикально скоротити утримання влади на користь охорони здоров’я.

Петиція зареєстрована на сайті глави держави. Йде про зменшення коштів для МВС, Офісу генерального прокурора, Офісу президента, Верховної Ради та інших владних органів, які фактично не були скорочені під час перегляду бюджету. Крім того, пропонується зменшити зарплату чиновникам не лише на час карантину, а до кінця року, також призупинити бюджетне фінансування партій.

"Партія "Слуга народу" із 140 мільйонів гривень бюджетного фінансування відмовилася на користь народу від 70 мільйонів, і на цьому дякуємо. Але як щодо інших далеко небідних парламентських та владних "слуг"? В умовах епідемії ми не можемо собі дозволити утримувати партії мільйонерів Порошенка, Медведчука, Тимошенко й Вакарчука, нам потрібно рятувати українців. Якщо їм добровільно важко розпрощатися з бюджетними грошима, ми своїми голосами за петицію можемо їм у цьому допомогти", – зазначив Томенко.

Микола Томенко Новинарня

У тексті петиції політик звернув увагу на те, що за результатами перегляду бюджету медичні заклади та медпрацівники опинились у нерівних умовах, а рівень заробітної плати та кількість коштів, виділених для закладів охорони здоров’я, максимально впливають на якість лікування пацієнтів. Тому ця петиція стосується не лише медпрацівників, а й пацієнтів.

"Бідна медицина – хвора Україна! Після розподілу коштів для боротьби з COVID-19 склалася невтішна тенденція, коли лікарів, а відповідно й їхніх пацієнтів, поділили на чотири сорти: ті, що працюють з пацієнтами, хворими на коронавірус; ті, хто працюють з пацієнтами з підозрою на коронавірус; ті, які працюють в умовах карантину, але не працюють безпосередньо з пацієнтами з підозрою на коронавірус – їхні зарплати залишаються без змін, а також медпрацівники майже 1000 лікарень, які не отримали належного фінансування. Їхні зарплати зменшаться. Також левову частку фінансування переклали на місцеві бюджети, які не можуть в нинішніх умовах утримувати заклади охорони здоров’я. Державна влада повинна гарантувати зарплати медпрацівникам та збереження фінансування всім закладам охорони здоров’я", – заявив Томенко.

Підтримати петицію ви можете за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, раніше очільник партії Громадський рух "Рідна країна" Микола Томенко виступив із готовністю балотуватися в мери Києва у разі проведення дочасних виборів.