Томенко вимагає скасувати мільйонні застави для участі в місцевих виборах

Лідер партії Громадський рух "Рідна країна" Микола Томенко зареєстрував на сайті президента України петицію з вимогою скасувати мільйонні застави для участі у місцевих виборах.

Нагадаємо, що з 1 січня 2020 року набрав чинності Виборчий кодекс України, за яким сума застави для участі суттєво зросла. За словами політика, щоб взяти участь у виборах, місцевим партійним організаціям, навіть враховуючи нинішній розмір мінімальної заробітної плати (4 723 грн.), доведеться сплатити значні кошти.

"Для участі у місцевих виборах у Києві, виходячи з кількості виборців, партійним організаціям доведеться сплатити 4 140 011 грн за висування списку кандидатів у депутати та 4 140 011 грн за висування кандидата на посаду голови міської ради. Наприклад, для участі у виборах до обласних рад партіям доведеться сплатити: Київська –2 841 477 грн; Львівська – 3 677 692 грн; Дніпропетровська – 4 837 576 грн. Для розуміння абсурдності та неадекватності такої грошової застави нагадаю, що застава для реєстрації кандидатом у президенти була 2,5 мільйони", – повідомив він.

Микола Томенко Рoliteka

Томенко наголосив, що реалізація цієї норми Виборчого кодексу призведе до того, що у виборах не зможе взяти участь абсолютна більшість політичних сил.

"Для парламентських партій це невелика проблема. Бо хоч з ініціативи команди вдвічі скорочене бюджетне фінансування парламентських партій, але майже 300 мільйонів все ж партії Зеленського, Порошенка, Медведчука,Тимошенко і Вакарчука отримають. Тому для них все просто – за наші кошти вони внесуть мільйонні застави, а простому народу дозволили голосувати за мільйонерів. Отож, команда “Рідної країни” вимагає з одного боку скасувати бюджетне фінансування партій, з іншого – скасувати мільйонні грошові застави для участі у місцевих виборах", – зазначив Томенко.

petition.president.gov.ua

Підтримати петицію можна за посиланням: https://petition.president.gov.ua/petition/83078

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!