"Ознаки держзради": Томенко жорстко висловився про переговори України з ОРДЛО

Представники України в Тристоронній контактній групі по Донбасу вчинили "державний злочин", погодившись заснувати консультативну раду з представниками ОРДЛО.

Про це заявив в ефірі ObozTV український політичний і громадський діяч Микола Томенко. За його словами, даний прецедент матиме серйозні наслідки для України.

"Те, що підписано, на мою думку, прямо виходить за рамки повноважень цієї групи... Фактично, ця група зараз визнала "ЛНР"-"ДНР", більш того, визнала, що у нас внутрішній конфлікт, громадянська війна, що нав'язувала Росія протягом останніх років", – заявив політик.

"Як на мене, ті, хто підписав, якщо їм не було відповідних вказівок і письмових доручень президента, вчинили державний злочин. Це, як мінімум, перевищення владних повноважень. Є ознаки державної зради. А якщо президент дав вказівку – це початок для процедури імпічменту. Немає жодного документа, який говорить про те, що президент може сьогодні дати вказівки визнати "ЛНР"-"ДНР", а Росія буде спостерігачем разом з Німеччиною, Францією тощо", – підкреслив він.

За словами Томенка, цей прецедент є дуже небезпечним і буде мати серйозні наслідки.

"Фактично, ми повністю ламаємо дипломатичну та інформаційну роботу, яка робилася в Україні від 2014 року. Ми переконували весь світ, що це українсько-російська війна, що це до внутрішнього конфлікту не має ніякого відношення... Тепер ми визнаємо, що війна на нашій території, і інших суб'єктів бойових дій немає ", – пояснив політик.

rbc.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську на зустрічі 11 березня підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО. У протоколах Росія в статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Згідно з домовленостями, рішення ТКГ про заснування консультативної ради буде підписано 25 березня.

За підсумками засідання РНБО 13 березня голова Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що на засіданні ТКГ підписали документ про необхідність створення консультативної ради, до якої увійдуть представники ОРДЛО.

54 нардепи від "Слуги народу" виступили проти створення так званого консультативного органу з ОРДЛО.

Світовий Конгрес Українців засудив рішення "слуг" по ОРДЛО.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 17:00 на ObozTV.

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