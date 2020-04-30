ТКГ визначить дату припинення вогню на Донбасі: Кулеба розкрив деталі

Міністри закордонних справ Нормандської четвірки (України, Німеччини, Франції та Росії) домовилися визначити нову дату повного припинення вогню на Донбасі.

Про це під час брифінгу повідомив глава українського МЗС Дмитро Кулеба. За його словами, Тристороння контактна група в найкоротші терміни обговорить деталі проголошення припинення вогню на Донбасі і визначить дату, з якої воно буде введено.

"Ми досягли домовленості про те, що Тристороння контактна група повинна якомога швидше обговорити деталі проголошення всеосяжного припинення вогню і визначити дату, з якої таке припинення вогню буде введено", – сказав Кулеба.

Крім того, міністри також приділили увагу питанню обміну утримуваними особами.

"Безумовно, ми далеко від реалізації обміну по формулі всіх на всіх .. Тут Україна і Росія повинні продовжити взаємодію", – зазначив міністр.

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський раніше розраховував провести переговори з Володимиром Путіним у "нормандському форматі" в кінці квітня.

9 грудня 2019 року лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт у "нормандському форматі" в Парижі, за результатами якого було ухвалено комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі.