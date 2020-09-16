У Зеленського підбили підсумки семигодинних переговорів ТКГ щодо Донбасу
Переговори Тристоронньої контактної групи 16 вересня тривали близько семи годин.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента України на офіційному сайті. Уточнюється, що чергова зустріч делегацій України та Російської Федерації з модераторством ОБСЄ пройшла в форматі відеоконференції.
В ОП заявили, що учасники констатували дотримання режиму припинення вогню, введеного з 27 липня цього року, "незважаючи на окремі провокаційні обстріли з боку незаконних збройних формувань".
Українські представники закликали "вжити вичерпних заходів" для збереження режиму тиші.
Зі свого боку глава української делегації Леонід Кравчук подякував ОБСЄ і її Спеціальній моніторинговій місії в Україні за посередницькі зусилля, спрямовані на врегулювання міжнародного збройного конфлікту на Донбасі.
"Ми ніколи не ставили під сумнів мандат ОБСЄ і проти передачі його кому-небудь", – наголосив він.
Особливу увагу, як зазначили в Офісі президента, було приділено виконанню домовленостей лідерів держав "нормандського формату", досягнутих у Парижі, щодо забезпечення повного і безумовного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до всіх утримуваних осіб.
"Такий доступ українська сторона надає в повному обсязі, що підтверджується звітами про роботу міжнародних гуманітарних організацій в Україні", – йдеться у повідомленні.
Україна закликала Росію найближчим часом надати доступ до утримуваних осіб на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
На зустрічі продовжилися переговори з підготовки до нового обміну полоненими за принципом "всіх на всіх". Українська сторона наголосила, що українці повинні бути негайно звільнені з незаконних місць утримання в ОРДЛО "і без всяких політичних умов".
В ОП також розповіли про звинувачення Росії щодо альтернативної постанови про проведення місцевих виборів у 2020 році. В України вимагали терміново ухвалити її.
"Ухвалення законів та постанов є виключною компетенцією і прерогативою Верховної Ради України", – відреагував на заяви російської сторони Кравчук.
"Водночас обговорення робочих пропозицій до проєктів документів, що стосуються питання самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України, і надалі буде продовжуватися в рамках роботи політичної групи ТКГ, як це і передбачено Комплексом заходів щодо виконання Мінських домовленостей", – йдеться у повідомленні.
Кравчук також зазначив, що "українська делегація поважає "нормандський формат" і Мінські домовленості й готова до конструктивної і послідовної роботи для відновлення територіальної цілісності України і досягнення миру".
"Ми завжди виконували і будемо виконувати всі домовленості, зокрема про припинення вогню", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Леонід Кравчук зажадав вибачень від уповноваженого спецпредставника Росії Бориса Гризлова за висловлювання про ОРДЛО як "їх окрему територію".