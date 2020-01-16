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16 січня • оновлено в 18:52
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Київ назвав умови виборів на Донбасі і нові зони відводу військ: всі деталі зустрічі ТКГ

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У четвер, 16 січня, в Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі. Київ запропонував розведення військ на 3 нових ділянках.

Про результати переговорів розповіла в Facebook прессекретарка представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

За її словами, група відзначила взаємні кроки України і РФ, які відбулися в рамках виконання домовленостей лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі за взаємним звільненням утримуваних осіб 29 грудня 2019.

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У ТКГ назвали умови виборів на Донбасі і зони відводу військ

У ТКГ назвали умови виборів на Донбасі і зони відводу військ

"На жаль, ситуація з безпекою залишається напруженою, всупереч домовленостям лідерів країн "нормандської четвірки" тривають обстріли, є загиблі і поранені українські військові. Саме рішення проблем безпеки – головне на порядку денному", – повідомила Оліфер.

Вона акцентувала, що українська сторона вважає за необхідне, щоб СММ ОБСЄ провела повторну верифікацію відведення важких озброєнь і місць їх зберігання.

"Звернуто увагу на невиконання пункту 4 Протоколу за підсумками консультацій ТКГ від 1 вересня 2014 року, згідно з яким необхідно забезпечити дієвий моніторинг на російсько-українському кордоні і верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки в прикордонних районах України і РФ. Саме тому українська сторона запропонувала створити додаткову робочу підгрупу з питань кордону", – поділилася прессекретарка Кучми.

Вона також висловила позицію Києва по виборах на Донбасі. "Їх можна проводити тільки тоді, коли кордони держави перебувають під її повним контролем або контролем міжнародних спостерігачів, інакше не існує ніяких гарантій безпеки в день голосування, а також висока ймовірність маніпуляцій на участь у виборах осіб, які не є громадянами держави", – підкреслила Оліфер.

За її словами, міжнародний досвід проведення виборів на постконфліктних територіях свідчить, що передчасне проведення виборів і/або неналежна підготовка до них не тільки не сприяє примиренню і реінтеграції, а й може спровокувати відновлення бойових дій. Тільки повернення внутрішньо переміщених осіб і біженців в свої рідні міста і села, їх участь у виборах здатні забезпечити тривалий мир.

"На продовження реалізації домовленостей лідерів країн "нормандської четвірки" в безпековій підгрупі українська сторона надала свої пропозиції з розведення сил і засобів на наступних додаткових трьох ділянках, які були визначені Генеральним Штабом Збройних сил", – написала Оліфер.

"Також під час засідання безпеки підгрупи українська сторона поінформувала про план заходів із гуманітарного розмінування на Донбасі. Ця робота повинна полегшити життя мирних жителів, що живуть по обидва боки лінії зіткнення", – резюмувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про 3 нових ділянки для розведення військ на Донбасі повідомив у розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент Володимир Зеленський.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Війна на Донбасі Мирні переговори в Мінську
Особа
Леонід Кучма
Місце
Україна
Тег
Донбас
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
<< международный опыт проведения выборов на постконфликтных территориях свидетельствует, что преждевременное проведение выборов не только не способствует ... >> ----- имеются ввиду выборы презика на Oкраине в 2014 году?
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Питон Каа
Питон Каа
Неплохо скакуасов нагнули, если они сами предлагают новые зоны разведения, ну а про выборы после передачи границы - бред для свидомитов, не будет этого, от Скакуасии будут требовать выполнения "Минска-2" по "формуле Штайнмайера", которую она подписала.
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
<< взаимные шаги Украины и РФ >> ----- Даша Олигофрен опять что-то перепутала. Взаимные шаги Украины и ЛДНP.
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