ТКГ щодо Донбасу з Білорусі можуть перенести до Європи: Кравчук назвав країну-кандидата

Переговори Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу через протести в Мінську можуть перенести до нейтральної держави, наприклад, Швеції.

Про це в інтерв'ю "Українському радіо" розповів перший президент України, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук. Він зазначив, що Білорусь просто виступала як майданчик для переговорів.

"Білорусь участі у тристоронній групі не бере. Якщо раптом не буде такої можливості проводити там зустрічі, то ми тоді й будемо шукати інше місце. Спочатку були не Мінські угоди. Спочатку була Женева. Можна взяти зовсім нейтральну державу, та ж Швеція. Можемо їх попросити. Це можливо", – повідомив він.

Коментуючи протести в Білорусі, Кравчук відповів, що як посадова особа не має права давати оцінку цим подіям.

"Якщо буде потрібна допомога, то вона буде через звернення, і Україна повинна її надати. Поки такого звернення немає. Україна повинна прийняти будь-якого президента, будь-яка раду, створену в іншій державі. Україна в цьому участі не брала і поважає будь-який вибір, поважає народ" , – додав дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 липня Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.