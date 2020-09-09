ТКГ щодо Донбасу терміново зібралася на засідання через загострення – ЗМІ

Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України терміново зібралася на позачергове засідання через загострення на Донбасі.

На зустрічі обговорюють останні події на сході, зокрема, з порушення окупантами режиму тиші. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на інформоване джерело.

За словами останнього, позачергове засідання ініціював представник ОБСЄ з ініціативи української делегації в ТКГ. Переговори проходять у форматі відеоконференції.

Серед іншого, на них обговорюють погрози окупантів атакувати позиції ЗСУ біля селища Шуми під Горлівкою Донецької області. Нагадаємо, що вони стверджують, нібито українська армія "облаштовує нові траншеї" всупереч умовам перемир'я, встановленого з 27 липня.

Водночас 9 вересня підконтрольні Росії терористи "ДНР" скасували свій "наступ на ВСУ", обіцяний на цей день, і зажадали скликати екстрене засідання Тристоронньої контактної групи для обговорення питання щодо селища Шуми.

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