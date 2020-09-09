ТКГ щодо Донбасу терміново зібралася на засідання через загострення – ЗМІ

У ЗМІ заявили про позачергове засідання ТКГ щодо Донбасом.

Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України терміново зібралася на позачергове засідання через загострення на Донбасі.

На зустрічі обговорюють останні події на сході, зокрема, з порушення окупантами режиму тиші. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на інформоване джерело.

За словами останнього, позачергове засідання ініціював представник ОБСЄ з ініціативи української делегації в ТКГ. Переговори проходять у форматі відеоконференції.

Серед іншого, на них обговорюють погрози окупантів атакувати позиції ЗСУ біля селища Шуми під Горлівкою Донецької області. Нагадаємо, що вони стверджують, нібито українська армія "облаштовує нові траншеї" всупереч умовам перемир'я, встановленого з 27 липня.

Водночас 9 вересня підконтрольні Росії терористи "ДНР" скасували свій "наступ на ВСУ", обіцяний на цей день, і зажадали скликати екстрене засідання Тристоронньої контактної групи для обговорення питання щодо селища Шуми.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін Денис Володимирович вже декілька разів погрожував знищити інженерні споруди ВСУ біля лінії розмежування на Донбасі, які ті нібито пересунули.

Він обіцяв відкрити вогонь по захисниках України, проте в штабі ООС спростували його брехню, зазначивши, що українські позиції на всій лінії фронту нікуди не зсувалися.

"Дедлайн" Пушиліна змінювався вже декілька разів: 5 вересня, 7 вересня, 9 вересня. Однак жодного разу погрози так і не було реалізовано.

Бійці 503-го окремого батальйону морської піхоти ЗСУ висміяли ватажка "ДНР" і заявили, що давно чекають на нього.

Водночас Україна ініціювала проведення 6 вересня термінового засідання ТКГ у зв'язку з погрозами ватажка "ДНР" нанести удар по позиціях ЗСУ на Донбасі.

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