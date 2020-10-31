Включення Фокіна і Кравчука в ТКГ назвали "кращою технологією за 29 років"
Речник української делегації в ТКГ зазначив, що Росія часто поводиться неналежно на переговорах
На його думку, Фокіну і Кравчуку вдавалися засідання і "було про що поговорити"
Глава делегації України, зокрема, здатний поставити представників РФ на місце
Участь у переговорах Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Леоніда Кравчука та Вітольда Фокіна – "вдалий хід" України.
Таку думку в інтерв'ю "Апострофу" висловив військовий оглядач і новопризначений спікер делегації України в ТКГ Олексій Арестович. Як сказав він, у переговорах "знайшли дуже хороший хід – виставити Фокіна і Кравчука".
Крім того, коментуючи роль глави української делегації в ТКГ Кравчука і його колишнього заступника Фокіна, Арестович сказав: "Це наша найкраща технологія за 29 років незалежності".
При цьому у відповідь на репліку журналіста видання про те, що в поведінці Фокіна "всі побачили величезну зраду", Арестович звинуватив українців в невмінні думати.
"Всі не вміють і не хочуть думати, а хочуть багато зради. Росіяни дуже по-хамськи поводяться в Мінську. З ними неможливо ні про що говорити, і вони прямо і відверто грубіянять.
Що треба було зробити? Що робити [Олексію] Рєзникову? Віце-прем'єр – це людина дуже урівноважена, толерантна, розумна і так далі. Навіщо йому вислуховувати від Бориса Гризлова всі ці речі постійно?" – запитав Арестович.
Він сказав, що в підсумку в переговорний процес "запустили" Кравчука і Фокіна – "двох важливих джентльменів, які не починають росіянам розповідати, як старі товариші, анекдоти часів Щербицького і Єльцина". "Їм є про що поговорити", – пояснив представник української делегації в ТКГ.
Він назвав Фокіна дуже відвертою особою, який "говорив, що думав". Кравчук же, як підкреслив Арестович, може бути жорстким, коли потрібно, і неодноразово ставив на місце представника Росії Бориса Гризлова.
"А Кравчук – стара хитра лисиця, в хорошому сенсі цього слова. Він, як мені розповідали, коли потрібно, дуже м'який. А коли потрібно – дуже злий. Він багато разів ставив Гризлова на місце, кричав: "Сідай, засохни і слухай мене". Приблизно так", – заявив Арестович.
У результаті Гризлов, за його словами, "блід, червонів і слухав", тому що Кравчук – "все ж аксакал, це людина, яка розвалила СРСР".
"І коли всі ці Гризлови бігали в дев'ятий клас, він уже вирішував усі ці питання", – зазначив Арестович.
Нагадаємо, Олексій Арестович також назвав дві головні проблеми президента Володимира Зеленського.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вітольд Фокін відзначився низкою скандальних заяв щодо Донбасу. Зокрема, він заявив, що війна на Донбасі почалася через мовне питання, закликав Україну піти на нові поступки перед РФ під час переговорів.
Фокін також послідовно обстоює позицію необхідності проголошення всеосяжної амністії для бойовиків ОРДЛО і не раз заявляв про необхідність надання особливого статусу всьому Донбасу, а не тільки окремим районам Донецької і Луганської областей, які зараз перебувають під російською окупацією.
Крім того, Фокін сказав, що готовий вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.
Пізніше Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади проголосував за ініціювання постанови про звернення парламенту до президента з вимогою звільнити Фокіна.
30 вересня президент Володимир Зеленський вирішив усунути Фокіна від переговорів у межах Тристоронньої контактної групи. Зеленський зазначив, що в Офісі президента "неприємно вражені" особистими оцінками й коментарями Фокіна.