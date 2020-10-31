Включення Фокіна і Кравчука в ТКГ назвали "кращою технологією за 29 років"

Участь у переговорах Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Леоніда Кравчука та Вітольда Фокіна – "вдалий хід" України.

Таку думку в інтерв'ю "Апострофу" висловив військовий оглядач і новопризначений спікер делегації України в ТКГ Олексій Арестович. Як сказав він, у переговорах "знайшли дуже хороший хід – виставити Фокіна і Кравчука".

Крім того, коментуючи роль глави української делегації в ТКГ Кравчука і його колишнього заступника Фокіна, Арестович сказав: "Це наша найкраща технологія за 29 років незалежності".

При цьому у відповідь на репліку журналіста видання про те, що в поведінці Фокіна "всі побачили величезну зраду", Арестович звинуватив українців в невмінні думати.

"Всі не вміють і не хочуть думати, а хочуть багато зради. Росіяни дуже по-хамськи поводяться в Мінську. З ними неможливо ні про що говорити, і вони прямо і відверто грубіянять.

Що треба було зробити? Що робити [Олексію] Рєзникову? Віце-прем'єр – це людина дуже урівноважена, толерантна, розумна і так далі. Навіщо йому вислуховувати від Бориса Гризлова всі ці речі постійно?" – запитав Арестович.

Він сказав, що в підсумку в переговорний процес "запустили" Кравчука і Фокіна – "двох важливих джентльменів, які не починають росіянам розповідати, як старі товариші, анекдоти часів Щербицького і Єльцина". "Їм є про що поговорити", – пояснив представник української делегації в ТКГ.

Він назвав Фокіна дуже відвертою особою, який "говорив, що думав". Кравчук же, як підкреслив Арестович, може бути жорстким, коли потрібно, і неодноразово ставив на місце представника Росії Бориса Гризлова.

"А Кравчук – стара хитра лисиця, в хорошому сенсі цього слова. Він, як мені розповідали, коли потрібно, дуже м'який. А коли потрібно – дуже злий. Він багато разів ставив Гризлова на місце, кричав: "Сідай, засохни і слухай мене". Приблизно так", – заявив Арестович.

У результаті Гризлов, за його словами, "блід, червонів і слухав", тому що Кравчук – "все ж аксакал, це людина, яка розвалила СРСР".

"І коли всі ці Гризлови бігали в дев'ятий клас, він уже вирішував усі ці питання", – зазначив Арестович.

Нагадаємо, Олексій Арестович також назвав дві головні проблеми президента Володимира Зеленського.

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