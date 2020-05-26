Ткаченко звернувся до Шмигаля щодо фінансування сфери культури. Документ

Народні депутати звернулися до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з вимогою розпочати передбачене бюджетом фінансування культури та креативних індустрій. Звернення за підписами членів парламентського Комітету з гуманітарної та інформаційної політики у своєму Facebook виклав голова комітету, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко.

Олександр Ткаченко ТСН

"Впродовж кількох тижнів, ми з комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики, креативними індустріями та представниками культури, боролись, щоб фінансування на сферу культури не урізали так кардинально. Значною мірою нам це вдалося, бюджет відстояли. Та цього виявилось замало. Тепер заплановані кошти Уряд просто не видає", - пояснив Ткаченко.

За його словами, усі попередні зусилля народних депутатів успіху не мали.

"Незважаючи на те, що ми надсилали листи і наголошували, що перерозподіл коштів потрібно зробити на першу половину року — нам стало відомо, що його переносять, в кращому випадку, на кінець року. А це означає, що переважна більшість програм Держкіно, УКФ, Інституту книги — просто не може бути реалізована", - підкреслив Ткаченко.

Разом з тим, відсутність фінансування б’є по українцях, задіяних у сфері культури та у креативних індустріях, які через карантин опинилися без засобів до існування.

"Ми розробили додатковий пакет допомоги креативним індустріям та сфері культури, де передбачили індивідуальну підтримку через відповідні державні агенції. Саме цей пакет допоможе їм пережити наслідки карантину. Обсяг допомоги складає 1,8 млрд грн. Це трохи менше того скорочення бюджету, яке відбулося після часу епідемії коронавірусу. Разом з депутатами підготували лист до Прем’єр міністра. Доведеться знову гуртуватись і боротись, бо в Уряді нас, схоже, поки що не дочувают", - резюмував Ткаченко.

Олександр Ткаченко виклав звернення до Дениса Шмигаля з приводу фінансування культури

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