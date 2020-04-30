Ткаченко закликав нардепів підтримати закони про бізнес під час пандемії

Гліб Іванов Політика 16:19, 30.04.2020

Голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко на погоджувальній раді 30 квітня закликав народних депутатів підтримати законопроєкти щодо допомоги бізнесу у сфері креативних індустрій.

Як він розповів на своїй сторінці у Facebook, у першу чергу, йдеться про підтримку ініціативи їх розширення для порятунку малих і мікропідприємств.

"Запропонував негайні кроки, що полегшать законопроєкти до мінімізації регулювання податків і збільшення прямого фінансування", – написав Ткаченко.

Олександр Ткаченко
LIGA.net

Зокрема, за словами, народного депутата, мова йде про:

  • гранти мають бути введені не тільки для креативних індустрій, а й для малих і мікропідприємств.

  • Виділення 3% кредитів через державні банки за двох умов: кошти будуть направлені у обіг бізнесу та будуть збережені 60% робочих місць.

  • Введення нових форм оподаткування, які будуть більш прийнятними як зараз, так і у майбутньому.

  • Норми повинні діяти цього року та протягом наступного.

Як уточнив Ткаченко, ряд нововведень в цілому полегшить роботу креативних індустрій та малого і мікробізнесу. Частина з них буде направлена на короткостроковий ефект безпосередньої прямої допомоги на час кризи, інша – полегшить роботу креативних індустрій та ММБ на півтора року на постійні основі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики першим зареєстрував пакет законів для допомоги бізнесу у сфері креативних індустрій у період пандемії коронавірусу.

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