"Смерть креативної індустрії!" Ткаченко виступив проти зменшення фінансування Мінкульту

Рішення Міністерства фінансів щодо зменшення фінансування всіх напрямків діяльності Міністерства культури, молоді та спорту призведе до кризи і стагнації креативних індустрій країни та втрати тисяч робочих місць.

Таку думку висловив на своїй сторінці у Facebook народний депутат партії "Слуга народу", голова комітету гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він повідомив, що фінансування хочуть позбавити:

Держкіно – 750 млн. грн.

Український культурний фонд – 500 млн. грн.

Інститут книги – 150 млн. грн.

Туризм – 240 млн. грн.

Крім того, витрати на програму "зшивання країни", реставраційні роботи по захисту історико- культурної спадщини, програм інформполітики – на суму понад 500 млн. грн.

Він імені комітету Ткаченко повідомив, що у ситуації з розповсюдженням коронавірусу і необхідності залучати додаткові кошти для боротьби з вірусом, дійсно необхідно переглядати бюджет. Проте, будь-які кроки мають обговорюватись з депутатами профільно комітету та з залученням представників міністерства.

"Ми закликаємо Мінфін утриматись від прийняття рішень до проведення консультацій. Ми готові оперативно увійти в діалог і напрацювати рішення, які не призведуть до краху культурної сфери нашої держави", – зазначив нардеп.

Він додав, що зменшення цих видатків означає смерть для всієї креативної індустрії. Сотні тисяч людей залишаться без роботи. Зусилля витрачені для росту та розвитку культурних сфер, яких вдалося досягнути за останні роки, зійдуть нанівець.

За його словами, мова йде про фактичну ліквідацію діяльності Держкіно, УКФ, Інституту книги, програми "зшивання країни", діяльності творчих спілок, туризму, реставраційних робіт по захисту історико- культурної спадщини, програм інформполітики тощо.

"Хочу нагадати, що в період кризи, єдине, що об’єднує всю націю – це культура. І перед прийняттям таких рішень, Мінфін зобов’язаний був проконсультуватись з депутатами та профільним міністерством.

Ми готові працювати 24/7, щоб знайти вихід та зберегти українську культуру. Ми готові оперативно підключитись до роботи. Благими намірами вимощена дорога до пекла. Без сильної культури немає сильної економіки. В період кризи культура дає надію на майбутнє", – зазначив Ткаченко.

Разом із тим, Український культурний фонд звернувся до уряду та президента Володимира Зеленського з проханням зберегти робочі місця і належний безпековий стан інституцій.

"Вважаємо за необхідне переспрямувати видатки розвитку, передбачені на культуру або інші цілі в межах бюджетів головних розпорядників, що управляють інституціями культури, на поточну інституційну підтримку. Необхідно зберегти робочі місця і належний безпековий стан інституцій.

Для цього дуже важливо відмовитися від потенційного скорочення видатків на оплату праці. Принципово важливо скористатися усіма можливостями, що мають Український культурний фонд та Український інститут книги, на вирішення проблем, котрі виникають з нинішньою кризою. Це надзвичайно важливі інституції, від яких наразі чекають підтримки як ніколи раніше", – сказано у заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ткаченко запустив депутатський флешмоб для допомоги українським лікарям, які борються з епідемією коронавірусу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!