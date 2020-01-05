Бюджет виріс у 3 рази: Ткаченко викрив махінації Микитася з Шулявським мостом

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Ткаченко розкрив правду про те, у скільки киянам обійшовся ремонт Шулявського моста, який відкрили напередодні Нового року.

Новий влог політика з'явився на його YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Ткаченко розповів, що замість обіцяних 600 млн грн на міст витратили в три рази більше – 1,7 млрд грн. При цьому запланована розв'язка побудована так і не була.

Ткаченко викрив махінації Микита з Шулявським мостом Скріншот з відео

Нардеп показав втрати столиці на простому прикладі: жителі столиці могли отримати за ці гроші 22 нових дитячих садки (вартістю 50 млн грн) або ж 7 шкіл (за 150 млн грн кожна).

Він відзначив також показовий момент: виріс не лише бюджет ремонту, але і терміни його здачі – через 3 роки після обвалу міст все ж відкрили, але в недобудованому вигляді – недоліки опор можна побачити неозброєним оком.

"Такий же міст у Китаї коштував би 400 млн грн і побудували б його за 43 години!" – обурився нардеп.

Ткаченко попередив і про нові витрати – після викупу одного з цехів заводу "Більшовик" вартість моста виросте до 3 млрд грн. Гроші повинні витратити на новий під'їзд до мосту.

Відповідь на питання, чому так дорого, знайшли журналісти. З'ясувалося, що до торгів на аукціоні допустили лише дві компанії з фіктивними документами, що тісно пов'язані зі скандальним київським забудовником Максимом Микитасем.

Скріншот із відео

Далі одна з них здобула перемогу в тендері і навіть отримала 100% передоплати, проте в скандал уже втрутилося Національне антикорупційне бюро, відкривши відповідне кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше частини моста, які безслідно зникли після початку його реконструкції, знайшлися на будівництві компанії "Укрбуд", президентом якої до недавнього часу був Микитась.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ткаченко показав, які зміни необхідні Києву і для чого потрібен новий закон про місцеве самоврядування в столиці.

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