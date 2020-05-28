Ткаченко став лідером на посаду мера Києва серед "слуг народу" – опитування
Кияни вважають найкращим кандидатом від партії "Слуга народу" на посаду мера Києва народного депутата, голову комітета з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка.
Про це свідчать результати опитування Центром соціального моніторингу, які були представлені на прессконференції "Моніторинг електоральних орієнтацій за результатами експрес-опитування населення Києва". Так, серед усіх опитаних, Ткаченко отримав 5,6% підтримки, а серед тих, хто припускає можливість проголосувати за кандидата від партії "СН" – 12,8%, опинившись на першому місці.
Набагато менше відсотків підтримки набрали депутати "Слуги народу" Микола Тищенко та Олександр Качура – 3,7% та 1,6% відповідно.
Загалом 26,5% киян підтвердили, що на виборах мера Києва готові підтримати кандидата від партії "Слуга народу".
Крім того, заміри показують, що умовно кияни розділилися на три групи: ту, яка підтримує чинного мера Віталія Кличка (27%), ту, яка підтримує підприємця і телеведучого Андрія Пальчевського (7,9%) і ту, яка підтримує Ткаченка (4,6%). Більш явне лідерство Ткаченка серед тих, хто вже визначився із своїм голосом.
Нагадаємо, глава партії та заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко запевнив, що місцеві вибори в Україні відбудуться без зміни дати – 25 жовтня 2020 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Корнієнко розповів, що на місцевих виборах виборець отримає відразу п'ять бюлетенів, а в Києві – два.