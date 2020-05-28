Кияни вважають найкращим кандидатом від партії "Слуга народу" на посаду мера Києва народного депутата, голову комітета з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Про це свідчать результати опитування Центром соціального моніторингу, які були представлені на прессконференції "Моніторинг електоральних орієнтацій за результатами експрес-опитування населення Києва". Так, серед усіх опитаних, Ткаченко отримав 5,6% підтримки, а серед тих, хто припускає можливість проголосувати за кандидата від партії "СН" – 12,8%, опинившись на першому місці.

Набагато менше відсотків підтримки набрали депутати "Слуги народу" Микола Тищенко та Олександр Качура – 3,7% та 1,6% відповідно.

Опитування Центру соціального моніторингу

Загалом 26,5% киян підтвердили, що на виборах мера Києва готові підтримати кандидата від партії "Слуга народу".

Опитування Центру соціального моніторингу

Крім того, заміри показують, що умовно кияни розділилися на три групи: ту, яка підтримує чинного мера Віталія Кличка (27%), ту, яка підтримує підприємця і телеведучого Андрія Пальчевського (7,9%) і ту, яка підтримує Ткаченка (4,6%). Більш явне лідерство Ткаченка серед тих, хто вже визначився із своїм голосом.

Опитування Центру соціального моніторингу

Нагадаємо, глава партії та заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко запевнив, що місцеві вибори в Україні відбудуться без зміни дати – 25 жовтня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Корнієнко розповів, що на місцевих виборах виборець отримає відразу п'ять бюлетенів, а в Києві – два.