Ткаченко розповів про першу зустріч із Зеленським на посаді міністра

Марина Ліснічук Політика 09:55, 9.06.2020

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що уже зустрічався із президентом Володимиром Зеленським, аби обговорити питання, які екснардеп має вирішувати на новій посаді.

Про це він розповів в ефірі програми "Сніданок з 1+1", повідомляє ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У президента культура, звичайно зі зрозумілих причин, є одним із пріоритетів і ми говорили про те, що роль та вагу культури потрібно не тільки поновити, але й посилити", – сказав Ткаченко.

Ткаченко і Зеленський

Крім цього, додав він, на зустрічі з главою держави також йшлося про виклики, які на сьогодні стоять перед очолюваним ним відомством.

"Ще говорили про подальші стратегічні плани, але це розмова між двома людьми", – зазначив Ткаченко.

Раніше ж новопризначений міністр заявив, що хоче зробити "круглий стіл лицарів культури".

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що факт заборони в'їзду в країну іноземного актора не може служити підставою для того, щоб фільми, в яких він знімався, були заборонені.

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