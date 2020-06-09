Ткаченко розповів про першу зустріч із Зеленським на посаді міністра

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що уже зустрічався із президентом Володимиром Зеленським, аби обговорити питання, які екснардеп має вирішувати на новій посаді.

Про це він розповів в ефірі програми "Сніданок з 1+1", повідомляє ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У президента культура, звичайно зі зрозумілих причин, є одним із пріоритетів і ми говорили про те, що роль та вагу культури потрібно не тільки поновити, але й посилити", – сказав Ткаченко.

Ткаченко і Зеленський

Крім цього, додав він, на зустрічі з главою держави також йшлося про виклики, які на сьогодні стоять перед очолюваним ним відомством.

"Ще говорили про подальші стратегічні плани, але це розмова між двома людьми", – зазначив Ткаченко.

Раніше ж новопризначений міністр заявив, що хоче зробити "круглий стіл лицарів культури".

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що факт заборони в'їзду в країну іноземного актора не може служити підставою для того, щоб фільми, в яких він знімався, були заборонені.