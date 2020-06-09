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9 червня • оновлено в 10:37
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Ткаченко розповів про першу зустріч із Зеленським на посаді міністра

1.6т
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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що уже зустрічався із президентом Володимиром Зеленським, аби обговорити питання, які екснардеп має вирішувати на новій посаді.

Про це він розповів в ефірі програми "Сніданок з 1+1", повідомляє ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У президента культура, звичайно зі зрозумілих причин, є одним із пріоритетів і ми говорили про те, що роль та вагу культури потрібно не тільки поновити, але й посилити", – сказав Ткаченко.

Ткаченко і Зеленський

Ткаченко і Зеленський

Крім цього, додав він, на зустрічі з главою держави також йшлося про виклики, які на сьогодні стоять перед очолюваним ним відомством.

"Ще говорили про подальші стратегічні плани, але це розмова між двома людьми", – зазначив Ткаченко.

Раніше ж новопризначений міністр заявив, що хоче зробити "круглий стіл лицарів культури".

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що факт заборони в'їзду в країну іноземного актора не може служити підставою для того, щоб фільми, в яких він знімався, були заборонені.

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Автор
Марина Ліснічук
Особи
Олександр Зеленько Олександр Ткаченко
Місце
Україна
Тег
Міністерство культури
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