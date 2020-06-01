Ткаченко повідомив про перші кроки на посту міністра культури

Колишній гендиректор "1+1 медіа", глава парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко, кандидатуру якого погодили на посаду міністра культури України на засіданні фракції "Слуга народу" 1 червня, повідомив про перші кроки на новій посаді.

Як стало відомо OBOZREVATEL, він сподівається "зрушити справу щодо допомоги і культурі, і креативним індустріям більш ефективними темпами", зокрема, що стосується виділення бюджету для цієї сфери. При цьому Ткаченко зазначив, що очікує на підтримку колег із парламенту.

"У нас була дуже ефективна співпраця як з колишнім Міністром Володимиром Бороднянським, так і нинішньою виконувачкою обов’язків— пані Фоменко. Фактично, два останні місяці працювали щоденно", – наголосив він.

Олександр Ткаченко Уніан

При цьому Ткаченко наголосив на бажаних змінах у законодавчому полі, які мають посприяти розвитку культури.

"Насамперед нам потрібно ухвалити ті закони, які зараз будуть у першому читанні та 3377 щодо підтримки культури і креативних індустрій — у другому. І, головне, виділення коштів — нам потрібні ресурси для того, щоб підтримати індустрію і культуру, яка зараз перебуває в надзвичайно тривожному стані з огляду на кризу, викликану коронавірусом", – зазначив глава комітету.

Що стосується життя столиці, Ткаченко запевнив, що це питання, безумовно, перебуватиме в його "фокусі", оскільки він киянин і місто йому не байдуже.

"Планується окрема зустріч по Києву — представників фракції та мажоритарників, і це питання буде обговорено", – наголосив він.

При цьому очільник парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики повідомив, що своїм наступником на посаді хотів би бачити Микити Потураєва, і підтримує його кандидатуру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 1 червня, "Слуги народу" провели кадрові перестановки у парламенті, у результаті чого зробили низку нових призначень. Зокрема, буде замінений віцепрем'єр з евронтеграції, визначені кандидатури міністра культури, міністра екології та судді Конституційного суду.

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