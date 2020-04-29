Ткаченко підтримав бізнес під час пандемії: зареєстровано пакет законів

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики першим зареєстрував пакет законів для допомоги бізнесу у сфері креативних індустрій у період пандемії коронавірусу.

Глава комітету Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що виступив ініціатором розширити їх до розробки антикризової програми для усього малого та середнього бізнесу. Зокрема,на засіданні економічної ради при Кабінеті Міністрів Ткаченко запропонував свій план дій щодо термінової та середньострокової допомоги.

"Зустріч проходила за участі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Міністра економіки Ігора Петрашка з радниками та спільно із залученими вітчизняними та закордонними експертами. Також були присутні голови комітетів. Економічного – Дмитро Наталуха, бюджетного – Юрій Арістов", – написав він.

Олександр Ткаченко LIGA.net

"Ініціативу підтримали, та назвали лідером у координації подальшої спільної роботи Ради та Кабміну на підтримку малого та середнього бізнесу. Наш наступний крок – у найкоротші строки подати до Верховної Ради спільну програму допомоги підприємцям та втілити її через рішення Кабінету Міністрів та інших державних установ та сподіваюсь, за сприяння Нацбанку", – написав нардеп.

Він пообіцяв, що особисто відповідатиме за координацію результатів спільної робочої групи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ткаченко запустив депутатський флешмоб для допомоги українським лікарям, які борються з епідемією коронавірусу.