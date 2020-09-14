Ткаченко: мені дали в вухо яйцем. Відео інциденту

У міністра культури і інформаційної політики Олександра Ткаченка перед початком пресконференції з нагоди 100 днів його роботи на посаді невідомий жбурнув яйце.

Про інцидент Ткаченко розповів на пресконференції. Він уточнив, що людина, яка кинула яйце, втікла.

"Я продовжую відчувати на собі "любов", причому без приводу, багатьох людей, і, в принципі, я знаю, чому. Тому що наші ідеї примирення, пропаганда різноманітності в українській культурі, діалогу навряд чи подобаються крайнім сторонам політичного процесу", – сказав міністр.

На його думку, до інциденту могли бути причетні забудовники, яких він "образив" при видачі дозволів, що стосуються історичної та культурної спадщини.

"Так само як і забудовники. Ми зупинили масову видачу дозволів, і очевидно, що наші зусилля, які повернуть, наприклад, державі Укркінохроніку, теж викликають своєрідні хвилі "любові" до мене з різних сторін. Коли я заходив сюди, мені дали в вухо яйцем. Це один із прикладів того, як культура діалогу розвивається в нашій країні", – сказав Ткаченко.

Відео події розмістив в Facebook "4 канал". На кадрах видно, як чоловік в кепці підбіг до міністра і з близької відстані кинув в нього яйце, після чого втік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Романюк, який в 2004 році кинув яйцем в тодішнього прем'єрміністра і кандидата в президенти України Віктора Януковича, став топ-менеджером "Укрзалізниці".