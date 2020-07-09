Ткаченко анонсував відновлення сотні культурних об'єктів: перелік

У 2021 році частиною національного проєкту "Велике будівництво" стане відновлення 100 культурних об'єктів. Зокрема, Бережанський, Острозький, Підгорецький замки.

Про це заявив міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко на своїй сторінці в Facebook у четвер, 9 липня. Він зазначив, що вперше за 30 років незалежності Україна реально зможе відновити історико-культурну спадщину, яка, подекуди, в критичному стані – занедбана й зруйнована.

"Та ці об’єкти є кодом нашої нації. Збереження їхньої автентичності і духу – наша відповідальність, наповнення новим змістом – наш обов’язок перед наступними поколіннями", – зауважив Ткаченко.

За його словами, відновлення пам’яток також забезпечить сталий розвиток територій громад, прокладе нові туристичні маршрути. Пам’ятки стануть місцевими атракціями, наповняться новими сенсами.

Проєкт, як повідомив Ткаченко, наразі готовий для розгляду міністерствами та буде презентований найближчим часом.

До переліку увійдуть такі об’єкти: Острозький замок, Рівненська область; Національний художній музей України, Київ; Національний історико-культурний заповідник Качанівка, Чернігівська область; Бережанський замок, Тернопільська область; Оборонні стіни, Жовква, 16-17 століть, Львівська область; Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка, Харків; Палац Потоцьких, Одеса; палац Підгорецький замок, 1635-1640, 1779 рр., Львівська область; Національний заповідник Хортиця, Музей історії запорізького козацтва, Запорізька область; Миколаївська астрономічна обсерваторія, одна з найстаріших обсерваторій Східної Європи, заснована 1821 р., Миколаївська область.

Facebook Олександра Ткаченка

Facebook Олександра Ткаченка

Facebook Олександра Ткаченка

Facebook Олександра Ткаченка

Facebook Олександра Ткаченка

Facebook Олександра Ткаченка

Facebook Олександра Ткаченка

Facebook Олександра Ткаченка

Facebook Олександра Ткаченка

Facebook Олександра Ткаченка

Facebook Олександра Ткаченка

Facebook Олександра Ткаченка

Facebook Олександра Ткаченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні Кабміну Ткаченко запропонував зміни щодо роботи установ культури під час адаптивного карантину.