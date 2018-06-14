Тицьнула середній палець в Раді: скандальну помічницю нардепа покарають

Прес-служба апарату Верховної Ради має намір позбавити акредитації журналісток Валерію Єгорову і Юлію Махмуді.

Причиною стала поведінка Єгорової, яка показала середній палець фотографуOBOZREVATELЯну Доброносову в кулуарах парламенту, повідомила "Українським Новинам" керівник прес-служби Ірина Кармелюк.

Вона додала, що дівчата порушили норми етики і поведінки в будівлі Ради.

"Не можна сидіти на порталі Прапора Незалежності України, розпивати каву і показувати середній палець", - сказала вона.

Знімок з кулуарів парламенту

Крім того, керівник прес-служби вважає, що парламентські журналісти не мають права писати в соціальних мережах нешанобливі повідомлення про Раду.

"Махмуді писала, що Верховна Рада повинна згоріти", - додала вона.

Кармелюк зазначила, що 20 червня комітет Ради з питань свободи слова та інформаційної політики має намір розглянути її звернення про припинення акредитації журналісток.

Махмуді акредитована в Раді від газети "Громадський вісник Києва", а Єгорова - від газети Flash on time news.

Як повідомлявOBOZREVATEL, після публікації в ЗМІ скандальної фотографії з'явилася реакція Єгорової. Дівчина опублікувала провокаційний знімок і підписала його "на зло ворогам".

Відзначимо, раніше з'явилася інформація, що Єгорова є помічницею одного з нардепів від РПЛ.