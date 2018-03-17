Тисячі словаків вимагають перевиборів

Люди в Словаччині не задоволені лише відставкою голови уряду. Вбивство журналіста оголило корупційні проблеми в цій країні ЄС.Десятки тисяч протестувальників увечері у п'ятницю, 16 березня, вийшли на вулиці словацьких міст з вимогою дострокових виборів попри відставку прем'єра Роберта Фіцо. Громадяни вважають, що уряд корумпований, на банерах були написи на кшталт "Словаччина іде не туди" та "Хочемо виборів", повідомляє агенція новин AFP.

За даними місцевої преси, у 420-тисячній Братиславі налічувалося близько 50 тисяч маніфестантів. Загалом акції протесту мали відбутися у 34 містах Словаччини. Причиною незадоволення стало вбивство 27-річного журналіста-розслідувача Яна Куціяка, який розбирався у корупційних зв'язках словацьких урядовців та їхніх зв'язках з італійською мафією.

Попри відставку Фіцо його партія соціал-демократів залишається при владі із двома коаліційними партнерами. Заступник Фіцо Петер Пеллегріні, який має стати новим очільником уряду, переконаний, що кабінет міністрів зможе "заспокоїти ситуацію в країні".