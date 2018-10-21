Тисячі мігрантів у Латинській Америці повертаються, не досягнувши США

Частина мігрантів, які великою колоною прямували з Латинської Америки до США, вирішила повернутися додому. Утім, тисячі осіб хочуть усе ж здолати майже чотири тисячі кілометрів, які їм лишаються до кордону з США.Колона мігрантів, які прямували з Латинської Америки до США, розділилась на дві частини у прикордонній зоні між Мексикою та Гватемалою. У неділю, 21 жовтня, мексиканське міністерство закордонних справ повідомило, що тисячі мігрантів, які потрапили до країни з Гватемали, відправляються назад. За даними тамтешньої влади, у путь назад вирушили близько двох тисяч людей.

У той же час близько чотирьох тисяч людей вирішили продовжувати рух у бік кордону з США. Мігранти розбили табір біля прикордонного міста Сьюдад-Ідальго, від якого до кордону з США близько 3,8 тисячі кілометрів. Їх супроводжуватиме мексиканська поліція.

Не зрозуміло, чи перетнули усі ці люди мексиканський кордон за останні дні, чи є серед них і ті, які перебували в країні продовж тривалого часу. Мексиканська влада закликала мігрантів офіційно зареєструватися. Зараз вони перебувають у країні нелегально, попередив голова регіонального міграційного відомства Франциско Ечеверія.

Цього тижня до Мексики через Гватемалу прибули тисячі мігрантів з Гондурасу, Сальвадору і Гватемали. Багато з них перетинали річку на кордоні з Мексикою на саморобних плотах. Мексиканські рятувальники повідомили, що врятували багатьох утікачів із річки. 900 біженців, за цими даними, будуть відправлені на батьківщину.

Через високий рівень бідності та насильства, який панує у Центральній Америці, ці люди вирушили в дорогу, сподіваючись потрапити до Сполучених Штатів. Президент США Дональд Трамп пообіцяв не впустити мігрантів у країну, стверджуючи, що серед них багато злочинців, і навіть пригрозив задіяти на південному кордоні країни додаткові сили армії.