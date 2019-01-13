Тисячі людей вшанували пам'ять Рози Люксембурґ і Карла Лібкнехта у Берліні

У заходах з нагоди сотих роковин убивства співзасновників Комуністичної партії Німеччини Рози Люксембурґ та Карла Лібкнехта взяли участь тисячі людей і провідні політики Лівої партії ФРН.У німецькій столиці у неділю, 13 січня, тисячі людей вшанували пам'ять співзасновників Комуністичної партії Німеччини Рози Люксембурґ (Rosa Luxemburg) та Карла Лібкнехта (Karl Liebknecht), яких було вбито сто років тому. Захід пройшов біля Меморіалу соціалістів на кладовищі Фрідріхсфельде.

Вранці вінки з червоних гвоздик і гербер поклали до могил революціонерів співголови Лівої партії Катя Кіппінґ (Katja Kipping) та Бернд Ріксінґер (Bernd Riexinger), а також лідери фракції Лівих в Бундестазі Дітмар Барч (Dietmar Bartsch) і Сара Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht).

Також з нагоди роковин відбулися мирні мітинги та демонстрації. За даними організаторів, в заходах з ушанування пам'яті мали взяти участь десять тисяч людей, передає агенція dpa. Метою акції, за їхніми словами, також був виступ "за мир і міжнародну солідарність" і водночас "проти експлуатації та проти скасування демократичних прав".

Тим часом Федеральний фонд дослідження диктатури Соціалістичної єдиної партії Німеччини (СЄПН) закликав проти романтизації комуністичних політиків. Директорка фонду Анна Камінски (Anna Kaminsky) заявила про необхідність критичного підходу до "обох символічних фігур революції".

Розу Люксембурґ і Карла Лібкнехта було вбито 15 січня 1919 року в Берліні, через два тижні після створення Комуністичної партії Німеччини, співзасновниками якої вони були.

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