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Тисячі киян прийшли на стадіон "Олімпійський", щоб послухати виступ Порошенка

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Дебати кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського викликали широкий інтерес у громадськості. На НСК "Олімпійський", де проходять дебати, зібралася багатотисячна аудиторія глядачів, які хочуть побачити дискусію кандидатів наживо. Про це свідчать численні фотографії, опубліковані користувачами соціальних мереж.

"Всі ці люди прийшли на дебати. Шукаємо Зеленського", – написав користувач Дмитро Вовнянко.

"Прийшли, підтримали, подякували", – написала Анна Шушуркіна.

Перед стадіоном "Олімпійський" встановлено сцену з екранами, на яких в прямому ефірі проходить трансляція дебатів. Вхід на НСК відкритий для всіх бажаючих. Пропускають на стадіон через металодетектори, в цілому встановлено 16 пристроїв. Порядок в місті Києві забезпечують кілька тисяч поліцейських.

Відзначимо, що кандидат на пост президента Володимир Зеленський на дебатах так і не з'явився. Нагадаємо також, що раніше на мітинг на підтримку кандидата в президенти Петра Порошенка, який відбувся на Михайлівській площі 17 березня 2019 року, прийшло понад 40 тисяч киян.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
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Livesey David
Livesey David
В Свинарнии дураков не на один стадион хватит.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Livesey David, ты там "прямые линии" прокомментируй, как вы их отличаете от прошлогодних? Неужто хуйловая рожа не надоела? Хотя чегоя у опарышей спрашиваю не надоело ли им дерьмо? Опарышам дерьмо не надоедает.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Livesey David, на ботоферме аврал? Без выходных пашете?
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Блин. Вот сиду и думаю, однажды же всех этих ватных ботов продадут на органы, для компенсации убытков Пригожину,и станет скучно. Некого накуй посылать
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Макарский Александр
Макарский Александр
Бешенство Ватки, тебя Супрун вместе с дитями уже продала. Просто под кастрюлей у рагулей-свыноебов нема мозгов,все евротруселя чекают,а в Европе тысячи пациентов ждут когда же откормят моего свидомого укро-кабанчика
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки, а так хоть смотришь, вроде ж стараются, срут как положено по-методике, веруют что их мнение на чтото влияют. Жалко этих ватоживотных, если честно. :-/
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Давай отчёт как обеспечил гарантии выполнения Конституции Украины народу Украины, который вашими силами в своей стране официально никто и как неопределённое явление власти не имеет вопреки тому, что утверждает Конституция. Остальной пустой треп неинтересен до тех пор, пока не выяснили у кого в Украине теперь реальная власть
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3
Макарский Александр
Макарский Александр
Ильчук Андрей, ты сегодня спивала на стадионе пидманула пидвела вместе с головным Свынопасом ? Говорят,шо у пидорков, типа тебя, приятные женские сопрано
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ильчук Андрей, а может просто послать вату накуй. Так веселее.
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