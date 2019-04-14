Тисячі киян прийшли на стадіон "Олімпійський", щоб послухати виступ Порошенка

Дебати кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського викликали широкий інтерес у громадськості. На НСК "Олімпійський", де проходять дебати, зібралася багатотисячна аудиторія глядачів, які хочуть побачити дискусію кандидатів наживо. Про це свідчать численні фотографії, опубліковані користувачами соціальних мереж.

"Всі ці люди прийшли на дебати. Шукаємо Зеленського", – написав користувач Дмитро Вовнянко.

"Прийшли, підтримали, подякували", – написала Анна Шушуркіна.

Перед стадіоном "Олімпійський" встановлено сцену з екранами, на яких в прямому ефірі проходить трансляція дебатів. Вхід на НСК відкритий для всіх бажаючих. Пропускають на стадіон через металодетектори, в цілому встановлено 16 пристроїв. Порядок в місті Києві забезпечують кілька тисяч поліцейських.

Відзначимо, що кандидат на пост президента Володимир Зеленський на дебатах так і не з'явився. Нагадаємо також, що раніше на мітинг на підтримку кандидата в президенти Петра Порошенка, який відбувся на Михайлівській площі 17 березня 2019 року, прийшло понад 40 тисяч киян.

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